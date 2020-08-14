ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр МВД: из джипов раздавать черенки для лопат, заранее изготавливать мини-ежей. На это надо потратить время, силы

14.08.2020 06:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники милиции спасают конституционную целостность страны. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире ОНТ.   

Министр МВД: из джипов раздавать черенки для лопат, заранее изготавливать мини-ежей. На это надо потратить время, силы

Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:  
Сотрудники милиции не каратели и не сатрапы, они спасают конституционную целостность государства, его нормальное функционирование. Не все поддерживают эти протесты. Точнее сказать, большинство их не поддерживает.  

Но, конечно же, люди недовольны сбоем ритма – вот этими улицами и площадями в хаосе. Слава богу, что жилищно-коммунальное хозяйство к утру делает так, что там ни следа не остается. Но я проезжал по улицам в три-четыре ночи. Универсам «Рига», «АЛМИ» на Каменной Горке и на Серебрянке – во что они были превращены. Это не мы их такими сделали:

эти остановки, контейнеры, были попытки поджигать покрышки. Бросали «коктейли Молотова» – их что, принесли разве неподготовленные люди? Призывы у торговых центров раскупать и тут же в виде логистических пунктов из джипов раздавать черенки для лопат. Заранее изготовление вот этих вот мини-ежей. На это надо потратить время, силы.   

Марат Марков, ОНТ:  
Бронежилеты раскупились, балаклавы.  

Министр МВД: из джипов раздавать черенки для лопат, заранее изготавливать мини-ежей. На это надо потратить время, силы

Юрий Караев:  
Да. Пиротехника.  

Марат Марков:  
Вот сейчас мы говорили в течение нескольких дней, телевидение показывало, интернет-ресурсы: большое количество задержанных и в то же время порядка 200 человек раненных. Сколько из этих 200 человек сотрудников милиции?  

Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:  
Больше 50. И из них 10 – это при наездах. Есть ожоги от пиротехники, есть вывернутые суставы. Я говорю про серьезные травмы. А у этих ребят, солдат внутренних войск, тоже есть родители, и у ОМОНовцев есть родители, дети, жены – каково им?  

Читайте также:

«Хочу взять эту ответственность на себя». Глава МВД извинился перед «случайными людьми, попавшими под раздачу»

Министр внутренних дел Беларуси: «Технология «цветных революций» именно и предполагает маскировку под случайных людей»

Юрий Караев: «К мирным протестам травля не имеет никакого отношения. Травля – это подлый приём»  

Люди в материале: Юрий Караев, Марат Марков

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сотрудники милиции спасают конституционную целостность страны. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире ОНТ.    Юрий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юрий Караев: «Женщины стоят мирно в цепочках, не нарушают ничего уже такого страшного»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
14.08.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика