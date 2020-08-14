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Министр МВД: из джипов раздавать черенки для лопат, заранее изготавливать мини-ежей. На это надо потратить время, силы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники милиции спасают конституционную целостность страны. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире ОНТ.
Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Но, конечно же, люди недовольны сбоем ритма – вот этими улицами и площадями в хаосе. Слава богу, что жилищно-коммунальное хозяйство к утру делает так, что там ни следа не остается. Но я проезжал по улицам в три-четыре ночи. Универсам «Рига», «АЛМИ» на Каменной Горке и на Серебрянке – во что они были превращены. Это не мы их такими сделали:
Марат Марков, ОНТ:
Юрий Караев:
Марат Марков:
Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:
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Министр МВД: из джипов раздавать черенки для лопат, заранее изготавливать мини-ежей. На это надо потратить время, силы
Новости Беларуси. Сотрудники милиции спасают конституционную целостность страны. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире ОНТ. Юрий...
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