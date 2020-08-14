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Природный феномен. Аисты в Браславе научились плавать

14.08.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эта новость несомненно удивит зрителей не меньше, чем белорусских орнитологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Браславском районе аисты научились плавать.  

Природный феномен. Аисты в Браславе научились плавать

Удивительный факт, учитывая, что любая энциклопедия подтвердит: эти птицы физиологически не способны передвигаться в воде.  

Анастасия Бут отправилась в озерный край, чтобы лично зафиксировать феномен.   

Природный феномен. Аисты в Браславе научились плавать

Эмилия Варнель, хозяйка агроусадьбы:  
В середине июня с этой липы упало гнездо с птенцами. Мы их взяли, посмотрели, что один был прижат ветками, второй просто барахтался в траве. Мы здесь, на эти кирпичи поклали гнездо, соорудили все, что осталось от него. Положили сюда траву и принесли этих птенцов.  

Природный феномен. Аисты в Браславе научились плавать

Кормили, поили и надеялись, что родители все же вернутся к малышам. Так и случилось. Но от своих спасителей аистята тоже не отвернулись. К людям привыкли, но погладить себя, как в детстве, больше не позволяют.   

Природный феномен. Аисты в Браславе научились плавать

Эмилия Варнель:   
Очень интересно и забавно видеть, когда большие аисты-родители закрывают своих птенцов от солнца, крыльями делают им тень. Еще интересный момент, когда делают этим детям душ. Набирая в рот воды, они сверху делают для них душ. Мы смотрим, что они здоровые птицы, и я думаю, что присоединятся ко всем своим собратьям и вместе улетят.   

Природный феномен. Аисты в Браславе научились плавать

А пока до отлета есть время, у гостей усадьбы новое развлечение – кормить аистов буквально с рук. Но особенность наших буслов даже не в этом.   

Природный феномен. Аисты в Браславе научились плавать

Анастасия Бут, корреспондент:  
Озеро Раково. В отдельных местах глубина достигает 19 метров. Сейчас подо мной – два. Чтобы было понятнее, аистов впервые сняли, когда они плыли от центра озера к этому понтону.  

Природный феномен. Аисты в Браславе научились плавать

На этих кадрах отчетливо видно, как аисты вплавь добираются до берега. И это птицы, которые априори не умеют плавать – максимум бродят по мелководью в поисках пищи. У них нет перепонок на лапах, нет сальных желез, которые позволяли бы перьям отталкивать воду.  

Природный феномен. Аисты в Браславе научились плавать

Но это не мешает им удивлять не только отдыхающих, видеоролики повергли в шок даже видавших виды ученых. В том числе из Академии наук Беларуси, им в первую очередь позвонили коллеги из браславского нацпарка.   

Природный феномен. Аисты в Браславе научились плавать

Валерий Митюн, руководитель отдела науки Национального парка «Браславские озёра»:  
Никто из орнитологов мне не поверил, только увидев видео они подтвердили, что это аист и что он плавает. Ну, птицам свойственно копирование, подражание, в том числе и обучение. То есть, видно, они повторяют движения, поведение птиц, в основном птиц водоплавающих.  

Природный феномен. Аисты в Браславе научились плавать

Физически нерасположенные к плаванью птицы лишний раз доказали, нет ничего невозможного. И кто знает, может быть именно они станут основоположниками новой популяции аистов. Водоплавающих. С белорусской пропиской.   

Люди в материале: Эмилия Варнель, Анастасия Бут, Валерий Митюн

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Эта новость несомненно удивит зрителей не меньше, чем белорусских орнитологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Браславском...
 
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