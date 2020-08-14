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Природный феномен. Аисты в Браславе научились плавать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эта новость несомненно удивит зрителей не меньше, чем белорусских орнитологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Браславском районе аисты научились плавать.
Удивительный факт, учитывая, что любая энциклопедия подтвердит: эти птицы физиологически не способны передвигаться в воде.
Эмилия Варнель, хозяйка агроусадьбы:
Кормили, поили и надеялись, что родители все же вернутся к малышам. Так и случилось. Но от своих спасителей аистята тоже не отвернулись. К людям привыкли, но погладить себя, как в детстве, больше не позволяют.
Эмилия Варнель:
Анастасия Бут, корреспондент:
На этих кадрах отчетливо видно, как аисты вплавь добираются до берега. И это птицы, которые априори не умеют плавать – максимум бродят по мелководью в поисках пищи. У них нет перепонок на лапах, нет сальных желез, которые позволяли бы перьям отталкивать воду.
Но это не мешает им удивлять не только отдыхающих, видеоролики повергли в шок даже видавших виды ученых. В том числе из Академии наук Беларуси, им в первую очередь позвонили коллеги из браславского нацпарка.
Валерий Митюн, руководитель отдела науки Национального парка «Браславские озёра»:
Физически нерасположенные к плаванью птицы лишний раз доказали, нет ничего невозможного. И кто знает, может быть именно они станут основоположниками новой популяции аистов. Водоплавающих. С белорусской пропиской.
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Новости Беларуси. Эта новость несомненно удивит зрителей не меньше, чем белорусских орнитологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Браславском...
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