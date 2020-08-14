|
Караев: я всегда против любого насилия над журналистами. Будьте, пожалуйста, не такими легкомысленными
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Любая революция и хаос порождают упадок жизни населения, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала
Но это не означает, что можно залезть между двумя сторонами и подставляться. Будьте, пожалуйста, не такими легкомысленными и понимайте, что в сотрудника летит петарда, заточка, камень, брусчатка, он в ответ что-то применяет – еще и будет думать о том, что как бы не задеть человека с камерой, у которого вместо бронежилета жилет со словом «пресса».
Конечно, нельзя задевать. Но в эту минуту может ли он выбирать, в том числе защищая свою жизнь? Поэтому огромная просьба: не лезь в самое пекло. Мое первое распоряжение: журналисты, попавшие в ИВС, в ЦИП – разбирайтесь, первыми отпускайте их немедленно, в первую очередь.
Марат Марков:
Марат Марков:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Караев: я всегда против любого насилия над журналистами. Будьте, пожалуйста, не такими легкомысленными
Новости Беларуси. Любая революция и хаос порождают упадок жизни населения, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ. Юрий Караев,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)