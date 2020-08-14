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Вместе против провокаторов ради безопасности страны. Мирные протесты в Беларуси прошли без столкновений с силовиками
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минувшая ночь (ночь с 12 на 13 августа – прим.ред.) в белорусских городах прошла относительно спокойно. Обошлось без столкновений между протестующими и силовиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, где проходили спокойные пикеты, правоохранители были лояльны.
Таким примером (а их много) стали, например, встречи сторонников правопорядка и жителей Боровлян. Кроме этого, правоохранители просят граждан не приходить в места массового скопления с детьми. Маленькие белорусы не должны быть инструментом во взрослых манипуляциях.
Сергей Мусиенко, аналитик:
Большинство силовиков нацелены не на ваши мирные идеи и желание перемен. Они пытаются не допустить пролития крови. Вычленяют хулиганов и провокаторов. В основном заезжих. За это получают. Только за вчерашний вечер под колёса автомобилей попало сразу несколько инспекторов.
Сотрудник ГАИ:
Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске. По данным следствия, хаос был спланирован. Беспорядками руководили специально обученные лица. На видеозаписях видно, как они профессионально организовывают толпу, призывают граждан к активным действиям, насилию против силовиков. Если вам что-нибудь известно, обращайтесь в Следственный комитет.
Принято решение. Все факты агрессивного поведения с обеих сторон получат правовую оценку. Виновные будут наказаны. Главное, чтобы закон агрессии, не вытеснял закон права. Но для этого не нужно возводить баррикады между единым народом, единой страны. Сегодня мы это показали. Мирный протест обошёлся без столкновений.
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Вместе против провокаторов ради безопасности страны. Мирные протесты в Беларуси прошли без столкновений с силовиками
Новости Беларуси. Минувшая ночь (ночь с 12 на 13 августа – прим.ред.) в белорусских городах прошла относительно спокойно. Обошлось без столкновений между...
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