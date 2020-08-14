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Вместе против провокаторов ради безопасности страны. Мирные протесты в Беларуси прошли без столкновений с силовиками

14.08.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минувшая ночь (ночь с 12 на 13 августа – прим.ред.) в белорусских городах прошла относительно спокойно. Обошлось без столкновений между протестующими и силовиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, где проходили спокойные пикеты, правоохранители были лояльны.  

Вместе против провокаторов ради безопасности страны. Мирные протесты в Беларуси прошли без столкновений с силовиками

Таким примером (а их много) стали, например, встречи сторонников правопорядка и жителей Боровлян. Кроме этого, правоохранители просят граждан не приходить в места массового скопления с детьми. Маленькие белорусы не должны быть инструментом во взрослых манипуляциях.  

Вместе против провокаторов ради безопасности страны. Мирные протесты в Беларуси прошли без столкновений с силовиками

Сергей Мусиенко, аналитик:  
Он работает, он по интернету дает команды и его вообще это мало волнует. В Лондоне сидит или Швейцарии, его вообще это глубоко не волнует. Он работу выполняет, деньги получает. Точно так же должны отвечать наши. Поверьте, у нас и они есть, и есть люди неравнодушные в той же Украине и Польше, знающие технологии. Потому что мне друзья с Польши на самом первом этапе говорят: «Это наши переведенные лозунги». Т.е. зашли люди из Ягеллонского варшавского университета, которых отправили сюда на каникулы, и они создали костяк митингующей толпы.  

Игорь Марзалюк: Давайце зараз усе разам пачнем дыялог. З разуменнем, што людзі ў форме такія ж беларусы, як мы з вамі

Вместе против провокаторов ради безопасности страны. Мирные протесты в Беларуси прошли без столкновений с силовиками

Власть не против мирных манифестаций, власть против провокаторов. Один заезжий боец уличных беспорядков может просто уничтожить всю идею диалога.   

Вместе против провокаторов ради безопасности страны. Мирные протесты в Беларуси прошли без столкновений с силовиками

Большинство силовиков нацелены не на ваши мирные идеи и желание перемен. Они пытаются не допустить пролития крови. Вычленяют хулиганов и провокаторов. В основном заезжих. За это получают. Только за вчерашний вечер под колёса автомобилей попало сразу несколько инспекторов.  

Вместе против провокаторов ради безопасности страны. Мирные протесты в Беларуси прошли без столкновений с силовиками

Сотрудник ГАИ:  
Мирные  они мирные. А есть те, кто направлен на то, чтобы эти мирные перерастали в забастовки. И не первый же случай таранят сотрудников ГАИ, сбивают на машине. В этот день я, слава богу, был полностью в экипировке, в бронежилете. Я думаю, что это тоже все-таки... повезло, что бронежилет был надет.  

Вместе против провокаторов ради безопасности страны. Мирные протесты в Беларуси прошли без столкновений с силовиками

Политолог Петровский: «Нам нужен гражданский диалог, согласие, примирение и понимание»

Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске. По данным следствия, хаос был спланирован. Беспорядками руководили специально обученные лица. На видеозаписях видно, как они профессионально организовывают толпу, призывают граждан к активным действиям, насилию против силовиков. Если вам что-нибудь известно, обращайтесь в Следственный комитет.  

Вместе против провокаторов ради безопасности страны. Мирные протесты в Беларуси прошли без столкновений с силовиками

Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске

Принято решение. Все факты агрессивного поведения с обеих сторон получат правовую оценку. Виновные будут наказаны. Главное, чтобы закон агрессии, не вытеснял закон права. Но для этого не нужно возводить баррикады между единым народом, единой страны. Сегодня мы это показали. Мирный протест обошёлся без столкновений.  

Люди в материале: Сергей Мусиенко, Игорь Марзалюк, Петр Петровский

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минувшая ночь (ночь с 12 на 13 августа – прим.ред.) в белорусских городах прошла относительно спокойно. Обошлось без столкновений между...
 
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