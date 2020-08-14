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Игорь Марзалюк: Давайце зараз усе разам пачнем дыялог. З разуменнем, што людзі ў форме такія ж беларусы, як мы з вамі
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск помнит, как на улицы вышло 120 тысяч. Тогда этот протестный кризис прошли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страну сохранили, неужели сейчас пойдём к пропасти? Не для этого же четверть века вместе строили, чтобы сейчас всё это разрушить. Давайте договариваться.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке:
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Игорь Марзалюк: Давайце зараз усе разам пачнем дыялог. З разуменнем, што людзі ў форме такія ж беларусы, як мы з вамі
Новости Беларуси. Минск помнит, как на улицы вышло 120 тысяч. Тогда этот протестный кризис прошли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политолог...
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