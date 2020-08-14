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Игорь Марзалюк: Давайце зараз усе разам пачнем дыялог. З разуменнем, што людзі ў форме такія ж беларусы, як мы з вамі

14.08.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск помнит, как на улицы вышло 120 тысяч. Тогда этот протестный кризис прошли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Игорь Марзалюк: Давайце зараз усе разам пачнем дыялог. З разуменнем, што людзі ў форме такія ж беларусы, як мы з вамі

Политолог Петровский: «Нам нужен гражданский диалог, согласие, примирение и понимание»

Страну сохранили, неужели сейчас пойдём к пропасти? Не для этого же четверть века вместе строили, чтобы сейчас всё это разрушить. Давайте договариваться.  

Игорь Марзалюк: Давайце зараз усе разам пачнем дыялог. З разуменнем, што людзі ў форме такія ж беларусы, як мы з вамі

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке:  
Ёсць людзі, якія абураны тым, як ім здаецца, што неправільна палічылі галасы. Гэта нашы людзі, з імі можна разбірацца. А ёсць людзі, якія натхняюць іх на кроў, забойства, знявагі, ненавісць. І давайце зараз усе разам пачнем дыялог. Нам неабходны нармальны, нацыянальны дыялог. Без расійскіх зэкаў у першых чэргах, без усіх гэтых прыехаўшых працаваць на маніфесты і дэманстрацыі, без расчалавечвання людзей, без абраз, без тролінга, без спроб знішчаць адзін другога. З разуменнем таго, што людзі ў форме такія ж беларусы, як мы з вамі, і яны таксама. Кажаце нешта неправільна, дрэнна? Давайце шукаць шлях, дыялог.  

Люди в материале: Игорь Марзалюк

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск помнит, как на улицы вышло 120 тысяч. Тогда этот протестный кризис прошли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     Политолог...
 
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