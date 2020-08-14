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В Беларуси провели тест-драйв нового комбайна

14.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Комбайнеры устроили тест-драйв – убирали пшеницу. По итогам испытаний и характеристикам технику сравнили с американской машиной. Мощность двигателей, скорость движения и производительность у них одинаковая. Но белорусский стоит вдвое дешевле. Протестировал новый комбайн и заместитель премьер-министра Александр Субботин, передает телеканал «МИР 24».

«Наш комбайн новый, и, говоря простыми словами, уже достаточно высокого уровня. Может по комфорту и комплектации он еще уступает Джону Диру, который вон ходит, но по своим механическим характеристикам, сохранности урожая, скорости намолота уже приблизился вплотную. Хорошая техника, хороший комбайн, и, самое главное, люди, которые работают на этом комбайне», – сказал Александр Субботин.

Александр Субботин отметил: у белорусской сельхозтехники большой потенциал, чтобы укрепиться на зарубежных рынках.



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Заместитель премьер-министра отметил: у белорусской сельхозтехники большой потенциал, чтобы укрепиться на зарубежных рынках.
 
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