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Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Беларуси

14.08.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основной акционер «Уралхима» считает, что Лукашенко нужно начать переговоры с оппонентами. Он также призвал российские власти «не оставаться в стороне, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено».

Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Беларуси
Дмитрий Мазепин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)
Председатель совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского делового совета (председателем которого он является) выступил с обращением к президенту Александру Лукашенко и призвал его начать переговоры с оппонентами. Заявление Мазепина РБК передала пресс-служба «Уралхима».

«От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряжённости в обществе — и не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена», — говорится в обращении совета.

Мазепин также призвал белорусские власти остановить бессмысленное кровопролитие и прекратить насилие против мирных граждан. «Второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных», — говорится в обращении совета.

В письме также содержится обращение к руководству России «не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Беларуси, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».

Напомним, что Мазепин - белорус.
 
 
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Основной акционер «Уралхима» считает, что Лукашенко нужно начать переговоры с оппонентами. Он также призвал российские власти «не оставаться в стороне, чтобы...
 
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