Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Беларуси

РБК передала пресс-служба «Уралхима». Председатель совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского делового совета (председателем которого он является) выступил с обращением к президенту Александру Лукашенко и призвал его начать переговоры с оппонентами. Заявление Мазепинапередала пресс-служба «Уралхима».





«От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряжённости в обществе — и не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена», — говорится в обращении совета.





Мазепин также призвал белорусские власти остановить бессмысленное кровопролитие и прекратить насилие против мирных граждан. «Второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных», — говорится в обращении совета.





В письме также содержится обращение к руководству России «не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Беларуси, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».





Напомним, что Мазепин - белорус.



