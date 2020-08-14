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Фотофакт: выпускники возвращают школам свои награды
Источник материала: Партизан
Выборы - это позор белорусских школ. Потому что избирательные комиссии размещаются преимущественно в школах. И именно учителя считают голоса.
Итоги нынешних выборов, наглая ложь учителей школ и директоров школ, которые "зачищали выборы" вызвала возмущение людей. Выпускники школ возвращают своим учителям ранее полученные награды. Это позор белорусской школы!
Фото: ТГ-канал
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Выборы - это позор белорусских школ. Потому что избирательные комиссии размещаются преимущественно в школах. И именно учителя считают голоса.
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