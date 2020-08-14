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Президент Литвы: Мы не можем назвать Лукашенко законным президентом

14.08.2020 12:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил зарубежным СМИ, что Александр Лукашенко не может считаться законным президентом Беларуси, так как выборы не были свободными и демократическими.

"Мы не можем называть А. Лукашенко законным президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов", - заявил британскому телеканалу Sky News Гитанас Науседа.

Представители администрации президента сообщили, что данное интервью Г. Науседа дал в четверг. 

Президент предупредил, что при пассивном наблюдении Запада за ситуацией Россия может "полностью интегрировать" Беларусь.

"Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Беларусь, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будет только пассивно наблюдать за процессом", - сказал Г. Науседа. 

По его словам, Евросоюз заинтересован в "стабильной, демократической и суверенной Беларуси". 

На этой неделе Г. Науседа предложил посредничество в урегулировании кризиса в Беларуси совместно с президентами Польши, Латвии и Эстонии. Он также добавил, что в случае неудачи этой инициативы придется обсуждать введение санкций. 

Министры иностранных дел ЕС обудят санкции за применение силы против протестующих и подтасовку выборов против ответственных чиновников на видеосовещании в пятницу.
 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил зарубежным СМИ, что Александр Лукашенко не может считаться законным президентом Беларуси, так как выборы не были...
 
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