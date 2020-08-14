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"С 7-и вечера выселяют пачками". Бизнесмена Голуба выпустили из Жодино

14.08.2020 13:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бизнес-ангел Кирилл Голуб, задержанный на улице в Минске вечером 10 августа, освобождён из тюрьмы в Жодино.

- Кирилл, при каких обстоятельствах вас отпустили? Был ли суд?

- Это хороший вопрос. Весь призыв, который задерживали вместе со мной и увозили в Ленинский РОВД — в их отношении не то что суда не было, они даже не получили никаких протоколов, вообще никаких бумаг. Фактически нас вечером в понедельник взяли, продержали в РУВД до утра, отвезли в тюрьму, и вот сейчас только из тюрьмы выперли без всяких документов, объяснений и каких-либо подписей.

- Вместе с каким количеством человек?

- Если мы правильно прикидывали, то конкретно в Жодино в понедельник должны были завезти не меньше 2 000 человек. Но это наши расчёты, информации у нас нет.

- Сколько человек выпустили сейчас?

- Я не знаю, но мне кажется, что выпустили большинство, потому что осудить практически никого не успели, а 72 часа с момента задержания истекли. Выселяли просто пачками. Начиная с семи вечера примерно. Как заводили, так и выселяли.

- Сколько человек было в камере? Кормили-поили?

- В камере на 10 человек было 27 человек. Это, как оказалось, ещё более-менее терпимо. Кормили не вовремя, но довольно вкусно и в достаточном объеме. Контингент подобрался чудесный — просто срез белорусского общества, начиная от 18-летних студентов и заканчивая 60-летним дядей. Все — самых разных родов занятий, но, как ни странно, в камере на 27 человек было 4 или 5 айтишников.

- Вас не били?

- Я абсолютно цел, но со мной в камере были и ребята, избитые достаточно серьёзно. 
 
Теги: Минск
 
 
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Бизнес-ангел Кирилл Голуб, задержанный на улице в Минске вечером 10 августа, освобождён из тюрьмы в Жодино.
 
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