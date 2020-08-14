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Ассоциация «Инновационное приборостроение» потребовала прекратить применение силы
14.08.2020 13:22 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Ассоциация «Инновационное приборостроение» обратилась с открытым письмом к госорганам и гражданам Беларуси, в котором потребовала прекратить применение силы и освободить задержанных."Мы, представители высокотехнологичного бизнеса, всегда декларировали, что предприятия вне политики, но ситуация в Беларуси за последние дни вышла за рамки цивилизованной. Мы наблюдаем волну насилия, о которой невозможно молчать.
Очевидно, что атмосфера страха и насилия, сформированная в последнее время, приведет к стагнации не только высокотехнологичного бизнеса, но и всей экономики страны", - говорится в письме ассоциации.
В нем также написано: подписанты осознают, что мнения относительно прошедших выборов могут быть разными и считают, что любое из них заслуживает внимания и обсуждения.
"Мы уверены, что в Беларуси огромное количество порядочных и умных людей, общественных объединений и других субъектов гражданского общества, которые готовы помочь стране в эти тяжелые дни.
Мы считаем, что ситуацию все еще можно направить в конструктивное русло через открытый диалог власти и общества", - сказано в письме.
Ассоциация «Инновационное приборостроение» призвала органы государственной власти:
1. Прекратить применение силы.
2. Освободить задержанных в последнее время мирных и безоружных граждан.
3. Создать Национальный Совет для открытого диалога с гражданским обществом.
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Ассоциация «Инновационное приборостроение» обратилась с открытым письмом к госорганам и гражданам Беларуси, в котором потребовала прекратить применение силы и...
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