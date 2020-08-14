Ассоциация «Инновационное приборостроение» потребовала прекратить применение силы

Источник материала: Ежедневник

Ассоциация «Инновационное приборостроение» обратилась с открытым письмом к госорганам и гражданам Беларуси, в котором потребовала прекратить применение силы и освободить задержанных.

"Мы, представители высокотехнологичного бизнеса, всегда декларировали, что предприятия вне политики, но ситуация в Беларуси за последние дни вышла за рамки цивилизованной. Мы наблюдаем волну насилия, о которой невозможно молчать.

Очевидно, что атмосфера страха и насилия, сформированная в последнее время, приведет к стагнации не только высокотехнологичного бизнеса, но и всей экономики страны", - говорится в письме ассоциации.

В нем также написано: подписанты осознают, что мнения относительно прошедших выборов могут быть разными и считают, что любое из них заслуживает внимания и обсуждения.

"Мы уверены, что в Беларуси огромное количество порядочных и умных людей, общественных объединений и других субъектов гражданского общества, которые готовы помочь стране в эти тяжелые дни.

Мы считаем, что ситуацию все еще можно направить в конструктивное русло через открытый диалог власти и общества", - сказано в письме.

Ассоциация «Инновационное приборостроение» призвала органы государственной власти:

1. Прекратить применение силы.

2. Освободить задержанных в последнее время мирных и безоружных граждан.

3. Создать Национальный Совет для открытого диалога с гражданским обществом.