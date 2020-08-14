БАЖ: по стране остаются задержанными около 10 журналистов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг - Sputnik. Около 10 белорусских журналистов до сих остаются задержанными правоохранительными и содержатся в ИВС, заявил зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий на встрече с руководством Мининформа и представителем МВД Беларуси.

"По-прежнему в разных регионах страны задержанными остаются 10 журналистов", - сказал Горецкий.

По его словам, после того, как этот список был опубликован на сайте БАЖ, его кто-то заблокирова".

В свою очередь официальный представитель МВД Ольга Чемоданова заявила, что МВД проведет тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов в ходе массовых акций.

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