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БАЖ: по стране остаются задержанными около 10 журналистов
14.08.2020 12:38 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг - Sputnik. Около 10 белорусских журналистов до сих остаются задержанными правоохранительными и содержатся в ИВС, заявил зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий на встрече с руководством Мининформа и представителем МВД Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
"По-прежнему в разных регионах страны задержанными остаются 10 журналистов", - сказал Горецкий.
По его словам, после того, как этот список был опубликован на сайте БАЖ, его кто-то заблокирова".
В свою очередь официальный представитель МВД Ольга Чемоданова заявила, что МВД
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МВД пообещало провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов в ходе массовых акций.
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