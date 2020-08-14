«Плачем целыми днями». Салон красоты бесплатно примет всех девушек, которые пострадали за эту неделю

Источник материала: Tut.by

Татьяна Федосова, владелица салона красоты «L'atelier de l’image» (ул.Первомайская, 2) сообщила в своих социальных сетях о том, что очень хочет помочь девушкам, которые пострадали во время акций протестов:





— Дорогие наши, самые лучшие, самые красивые девушки Беларуси. Все, кто пострадал в мирных акциях на улицах или местах заключения! Наш салон абсолютно безвозмездно поможет вам навести порядок на ваших головках, с вашими волосиками и ноготками, прийти в себя от ужасов и жестокости, с которой вы столкнулись! Недопустимо, чтобы после уроков жестокого ХХ века на улицах Минска лежали клочья волос наших белорусок. Ждем вас, звоните: +375 29 6484 849.

Мы позвонили Татьяне, чтобы уточнить подробности:

— Я плачу целыми днями, — делится она. — Как только появляется свободная минута, выбегаю с цветами, развешиваю белые ленты. Вчера ходила на службу в храм: молю за мир, за добро.

Это просто невероятно страшно. Когда я увидела фото волос, собранных возле «Риги», когда увидела, как выглядят девушки, которых выпускают с Окрестино, потеряла дар речи. Я думала, что так не бывает. Я думала, такое делают только садисты без души.

Казалось бы, наша генетическая память должна была уберечь Беларусь от такого. Разве мы забыли тот страх, который пережили во время Великой Отечественной войны?

У меня всегда вопрос: где матери и жены людей, которые делают это? Как они обнимают их по вечерам?

Для девочек, которые к нам придут, мы сделаем все возможное. Не только исправим последствия того, что с ними сделали, но и отдадим им все наше тепло. Подключим других специалистов — косметологов, массажистов — только бы их раны, физические и душевные, затягивались побыстрее.

Если вы представитель салона красоты (или сами можете оказать бьюти-услуги), и хотите присоединиться к инициативе, напишите в редакцию по адресу lina@tutby.com — и мы добавим информацию о вас на LADY