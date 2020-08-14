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«Плачем целыми днями». Салон красоты бесплатно примет всех девушек, которые пострадали за эту неделю
Источник материала: Tut.by
Татьяна Федосова, владелица салона красоты «L'atelier de l’image» (ул.Первомайская, 2) сообщила в своих социальных сетях о том, что очень хочет помочь девушкам, которые пострадали во время акций протестов:
— Дорогие наши, самые лучшие, самые красивые девушки Беларуси. Все, кто пострадал в мирных акциях на улицах или местах заключения! Наш салон абсолютно безвозмездно поможет вам навести порядок на ваших головках, с вашими волосиками и ноготками, прийти в себя от ужасов и жестокости, с которой вы столкнулись! Недопустимо, чтобы после уроков жестокого ХХ века на улицах Минска лежали клочья волос наших белорусок. Ждем вас, звоните: +375 29 6484 849.
Мы позвонили Татьяне, чтобы уточнить подробности:
— Я плачу целыми днями, — делится она. — Как только появляется свободная минута, выбегаю с цветами, развешиваю белые ленты. Вчера ходила на службу в храм: молю за мир, за добро.
Это просто невероятно страшно. Когда я увидела фото волос, собранных возле «Риги», когда увидела, как выглядят девушки, которых выпускают с Окрестино, потеряла дар речи. Я думала, что так не бывает. Я думала, такое делают только садисты без души.
Казалось бы, наша генетическая память должна была уберечь Беларусь от такого. Разве мы забыли тот страх, который пережили во время Великой Отечественной войны?
Для девочек, которые к нам придут, мы сделаем все возможное. Не только исправим последствия того, что с ними сделали, но и отдадим им все наше тепло. Подключим других специалистов — косметологов, массажистов — только бы их раны, физические и душевные, затягивались побыстрее.
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«Плачем целыми днями». Салон красоты бесплатно примет всех девушек, которые пострадали за эту неделю
Татьяна Федосова, владелица салона красоты «L'atelier de l'image» (ул.Первомайская, 2) сообщила в своих социальных сетях о том, что очень хочет помочь девушкам, которые...
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