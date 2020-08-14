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Многие страны возвращают локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

14.08.2020 13:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Многие страны мира на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки возвращаются к локдауну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие страны возвращают локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

Так, в столице Колумбии вводят режим строгого карантина. Это значит, что в городе будет приостановлена работа некоторых магазинов, появятся ограничения на перемещение жителей, а также начнет действовать комендантский час. Ожидается, что подобные правила будут действовать в Боготе до конца месяца.

Многие страны возвращают локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

Между тем в Великобритании расширяют список стран, по прибытию из которых необходимо пройти двухнедельный карантин. В перечень попали Франция, Нидерланды, Мальта, Монако и ряд других государств. Новые ограничения вступят в силу уже 15 августа.

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Многие страны мира на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки возвращаются к локдауну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в столице Колумбии...
 
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