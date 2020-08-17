Протесты в Беларуси: первые столкновения, провокации, эскалация и последствия

Источник материала: ОНТ

Неделя действительно выдалась жёсткой. Противостояние и баррикады в разных точках города: универсам «Рига», «Бангалор», Пушкинская, Немига. Столкновения, в которых один манифестант погиб. Милиция сообщает о многочисленных провокациях, и это, как заявляется, привело к эскалации насилия.

Выступления в начале недели не были мирными. Силовики предоставляют множество кадров, где действуют провокаторы. Где-то в милицию летит бутылка, где-то заготовили коктейли Молотова, а кто-то поднимает людей в атаку. Сам же отходит в сторону. Более 100 сотрудников правоохранительных органов травмированы. Зафиксировано не менее 10 случаев, когда водители направляли свои машины в инспекторов ГАИ. Не случайно – целенаправленно.

Затем удалось установить на улицах шаткое спокойствие. Акции были, но без агрессии. Белорусам не нужны новые смерти, насилие, стрельба резиновыми пулями, коктейли Молотова, боль и увечья. Мы нарушим хронологию этой недели. В пятницу люди пришли к Дому правительства. Силовики не препятствовали. Поговорили.

За день до этого выпустили часть задержанных. Под расписку с обещанием не участвовать в беспорядках. Несовершеннолетних отдали родителям. Люди пошли домой.

В ходе беспорядков многим из задержанных досталось. И досталось сильно. Ситуацию с насилием над протестующими позже прокомментировал глава МВД, который попросил прощения и заявил о том, что возьмет на себя ответственность за насилие, совершенное его подчиненными.

При этом в МВД отметили, что будут по-прежнему обеспечивать правопорядок в стране. Организаторам беспорядков, а их поиск не прекращался и есть результаты, грозит серьёзный срок лишения свободы. В том числе и авторам телеграмм-каналов, которые призывали выходить «воевать» и публиковали инструкции, как экипироваться и готовить коктейль Молотова дома. Есть такие люди. И они не факт, что хотят мира в нашей стране. Не хотят!!!

Мирный протест, в том числе против насилия, собрал тысячи девушек с цветами. Они вышли на проспекты столицы и крупных городов. Это уже не «война» на улицах. Диалог есть.

И это путь не допустить разделения людей на своих и чужих. Важность наладить гражданский диалог отмечают и специалисты из стран, где в свое время столкнулись с подобными проблемами.

Павел Рудяков, политолог (Украина): «Если я правильно понимаю ситуацию, то власть сделала шаг навстречу и предложила облегченную парадигму дальнейших своих действий. Рука протянута для рукопожатия со стороны власти. Теперь вопрос состоит в том, пожмут ли эту руку те, кому ее протянули. Хоть есть и разница большая между Украиной и Беларусью, но это технологические вещи, которые называются по известным моделям, схемам».

Семен Уралов, политолог (Россия): «Для меня мир и порядок, мир в обществе и порядок в государстве, в Беларуси – это как бы принципиально важный вопрос так же, как и в России, так же, как и в Украине. Для меня родная страна Беларусь. Нужно определить субъекты диалога, потому что толпа, которая протестует, по большому счету, лишена лидеров. Вопрос: с кем вести диалог?»

О попытках вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси рассуждают и в России.

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