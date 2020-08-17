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В среду Евросоюз проведет экстренный саммит по ситуации в Беларуси

17.08.2020 15:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский союз Евросоюз в среду, 19 августа, проведет экстренный саммит по ситуации, сложившейся в Беларуси после президентских выборов.

Об этом в понедельник сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель, вновь назвав «неприемлемым и недопустимым» насилие властей в отношении участников мирного протеста. 

ЕС не признал официальные результаты выборов в Беларуси и победу Александра Лукашенко, а также согласовал введение новых санкций против официального Минска.

О проведении экстренного совещания глав государств и правительств стран Европейского союза 19 августа сообщил утром в понедельник, 17 числа, в своем твиттере глава Европейского совета Шарль Мишель. Постоянный председатель ЕС назначил чрезвычайное совещание по белорусской ситуации, которое пройдет по видеосвязи, на 12 часов среды.

В своем сообщении о саммите Шарль Мишель отметил: «Народ Беларуси имеет право определять собственное будущее и свободно выбирать своего лидера. Насилие в отношении протестующих неприемлемо и недопустимо».

В прошлую пятницу, 14 августа, Евросоюз провел совещание совета министров иностранных дел 27 стран, по итогам которого заявил о том, что не признает официальные результаты выборов президента Беларуси 9 августа (и объявленную на них победу с результатом 80% голосов якобы в поддержку Лукашенко). 

ЕС также согласовал введение санкций против белорусских руководителей, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в отношении участников мирного протеста. Европейский союз приступил к составлению «черного списка» лиц, против которых будут введены персональные санкции.
 
Теги: Минск
 
 
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Европейский союз Евросоюз в среду, 19 августа, проведет экстренный саммит по ситуации, сложившейся в Беларуси после президентских выборов.
 
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