В Брестской области отпущено более 2 000 административно задержанных граждан

Источник материала: Полесская правда



Завершается работа по освобождению административно задержанных граждан, сообщает МВД Беларуси. По состоянию на 14.00 в изоляторах временного содержания территориальных ОВД республики оставалось 122 человека. Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно.

Содержащиеся на участке ИВС в Жодино граждане были переведены в ЦИП ГУВД Мингорисполкома и по состоянию на 8.00 отпущены. В настоящее время в ЦИП ГУВД находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра.

«Горячая линия МВД, созданная для информирования граждан о местонахождении лиц, задержанных за участие в несанкционированных мероприятиях, прекращает работу сегодня в 19.00», – добавили в МВД.

В УВД Брестского облисполкома сообщили, что всего с 9 по 16 августа в Брестской области было задержано 2 155 человек. 2 119 из них уже отпущены, в том числе за последние сутки – 539 человек.