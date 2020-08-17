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СК раскрыл подробности одного из эпизодов преступления во время массовых беспорядков

17.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

СК раскрыл подробности одного из эпизодов преступления во время массовых беспорядков

УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших на территории Минска в ночь с 10 на 11 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 10 августа водитель грузового автомобиля выехал из троллейбусного парка к станции метро «Спортивная» для эвакуации неисправного троллейбуса по поступившей заявке. В автомобиле помимо водителя находились еще двое работников парка.

Подъезжая к перекрестку проспекта Пушкина с улицей Притыцкого, мужчины увидели, что проезжая часть перекрыта клумбами и мусорными контейнерами, а также на ней находится много людей. Водитель, пытаясь объехать препятствие, продолжил движение, но был остановлен неизвестными. Группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординировано, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела транспортным средством, которым заблокировала несколько полос движения.

В настоящий момент один из неизвестных, 28-летний житель Минской области, установлен и задержан. Мужчина признан подозреваемым в угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 214 Уголовного кодекса), а также в участии в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК). С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей других подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших на территории Минска в ночь с 10 на 11 августа. Об этом БЕЛТА...
 
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