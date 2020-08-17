|
«Самое эффективное средство профилактики». Почему важно вакцинироваться против гриппа, рассказывает врач
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медики области готовятся к традиционной вакцинации от гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она начнется в сентябре – как только поступят лекарства.
В 2019 году вакцинацию сделали 40 % населения области – это 570 тысяч человек. В 2020-м количество уменьшать не планируют. Кстати, 13 % жителей региона будут вакцинированы за счет республиканского бюджета. За счет местных средств и денег предприятий вакцину получат 23 % жителей. В Березинском районе препарат опробуют на себе 9 тысяч человек.
Вадим Буйницкий, главный врач Березинского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Помимо гриппа существует доказанная эффективность вакцины против острых респираторных инфекций.
Прививки безопасны для детей возрастом от 6 месяцев. Эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Самое эффективное средство профилактики». Почему важно вакцинироваться против гриппа, рассказывает врач
Новости Беларуси. Медики области готовятся к традиционной вакцинации от гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она начнется в сентябре – как только...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)