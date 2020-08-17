ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Самое эффективное средство профилактики». Почему важно вакцинироваться против гриппа, рассказывает врач

17.08.2020 17:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медики области готовятся к традиционной вакцинации от гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она начнется в сентябре – как только поступят лекарства.

В 2019 году вакцинацию сделали 40 % населения области – это 570 тысяч человек. В 2020-м количество уменьшать не планируют. Кстати, 13 % жителей региона будут вакцинированы за счет республиканского бюджета. За счет местных средств и денег предприятий вакцину получат 23 % жителей. В Березинском районе препарат опробуют на себе 9 тысяч человек.

«Самое эффективное средство профилактики». Почему важно вакцинироваться против гриппа, рассказывает врач

Вадим Буйницкий, главный врач Березинского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Вакцинация против гриппа – это самое дешевое и самое эффективное средство профилактики от этой болезни. Поэтому ежегодно я сам, моя семья, мои близкие, знакомые и коллеги прививаются от гриппа, и никаких жалоб, а только одни положительные эмоции от того, что предупреждена инфекция, нет заболеваний и люди продолжают работать, не отвлекаясь на болезни.

Помимо гриппа существует доказанная эффективность вакцины против острых респираторных инфекций.

«Самое эффективное средство профилактики». Почему важно вакцинироваться против гриппа, рассказывает врач

Прививки безопасны для детей возрастом от 6 месяцев. Эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.

Люди в материале: Вадим Буйницкий

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Медики области готовятся к традиционной вакцинации от гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она начнется в сентябре – как только...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сервис каршеринга Anytime возобновил работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.08.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика