|
Караник: в больницах находится 158 пострадавших, в ИВС допускают медиков
17.08.2020 17:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Владимир Караник вышел по требованию протестующих к врачам, собравшимся на акцию у здания Минздрава Беларуси.
Главное требование медиков - обеспечить доступ врачей на территории ЦИП и ИВС для осмотра пациентов и решения вопроса о госпитализации.
По словам министра, во время акций протеста погибли два человека, один из них в Минске. В больницах находятся 158 человек. У всех состояние стабильное, некритичное. На Окрестина шесть задержанных, которых осматривают медики. Министр заявил, что медиков в ЦИП и ИВС допускают.
На крики собравшихся "В отставку!" Караник заметил, что требование неактуально – с субботу весь кабинет министров в соответствии с Конституцией был отставлен. И о он и другие члены правительства в настоящий момент "исполняющие обязанности".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Минздрава Беларуси вышел к протестующим у министерства врачам – они требуют, чтобы их допустили к задержанным.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)