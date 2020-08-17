Караник: в больницах находится 158 пострадавших, в ИВС допускают медиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Владимир Караник вышел по требованию протестующих к врачам, собравшимся на акцию у здания Минздрава Беларуси.

Главное требование медиков - обеспечить доступ врачей на территории ЦИП и ИВС для осмотра пациентов и решения вопроса о госпитализации.

По словам министра, во время акций протеста погибли два человека, один из них в Минске. В больницах находятся 158 человек. У всех состояние стабильное, некритичное. На Окрестина шесть задержанных, которых осматривают медики. Министр заявил, что медиков в ЦИП и ИВС допускают.

На крики собравшихся "В отставку!" Караник заметил, что требование неактуально – с субботу весь кабинет министров в соответствии с Конституцией был отставлен. И о он и другие члены правительства в настоящий момент "исполняющие обязанности".