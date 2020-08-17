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Алексиевич, Центер и Цеслер. У Тихановской появился мощный совет для транзита власти
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KYKY
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Пару дней назад Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета для трансфера власти. Сегодня появился первый список персон, которые вошли в этот самый совет. Вот он:
- Светлана Алексиевич — Нобелевский лауреат по литературе;
- Людмила Антоновская — председатель ассоциации «Инновационное приборостроение»;
- Павел Белоус — основатель и владелец Symbal.by;
- Алесь Беляцкий — правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна»;
- Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук;
- Лилия Власова — международный медиатор, юрист;
- Виталий Волянюк — директор Probusiness;
- Алана Гебремариам — активистка «Молодежного Блока»;
- Юрий Губаревич — политик, председатель движения «ЗаСвободу»;
- Павел Данейко — управляющий Группы компаний ИПМ;
- Александр Добровольский — политик, член Политсовета ОГП;
- Алесь Дуко — администрация парка «Великий Камень»;
- Владимир Дунаев — профессор, эксперт Общественного Болонского комитета;
- Андрей Егоров — политолог, директор Центра европейской трансформации;
- Максим Знак — юрист;
- Светлана Калинкина — журналист;
- Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановская;
- Николай Козлов — доверенное лицо Светланы Тихановской;
- Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико;
- Дмитрий Крук — экономист;
- Игорь Кубашков — представитель студенческого сообщества;
- Андрей Курейчик — киносценарист, драматург, режиссёр, публицист;
- Евгений Ливянт — педагог, руководитель репетиторского центра «100 баллов»;
- Сергей Макейков — делегат БМЗ;
- Татьяна Маринич — основатель группы компаний BELBIZ;
- Владимир Пугач — J-MORS, музыкант, юрист;
- Виталий Рымашевский — сопредседатель БХД;
- Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед;
- Андрей Стрижак — активист кампании BY-COVID;
- Юрий Хващевацкий — кинорежиссер;
- Александр Центер — Глава группы компаний «А-100»;
- Владимир Цеслер — художник;
- Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист;
- Юлия Чернявская — культуролог, профессор;
- Алексей Щурко — бизнесмен GURTAM.
Одни достойные люди, что тут еще скажешь?
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Пару дней назад Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета для трансфера власти. Сегодня появился первый список персон, которые вошли в этот...
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