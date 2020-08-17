Алексиевич, Центер и Цеслер. У Тихановской появился мощный совет для транзита власти

Источник материала: KYKY

Пару дней назад Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета для трансфера власти. Сегодня появился первый список персон, которые вошли в этот самый совет. Вот он :

Светлана Алексиевич — Нобелевский лауреат по литературе;

Людмила Антоновская — председатель ассоциации «Инновационное приборостроение»;

Павел Белоус — основатель и владелец Symbal.by;

Алесь Беляцкий — правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна»;

Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук;

Лилия Власова — международный медиатор, юрист;

Виталий Волянюк — директор Probusiness;

Алана Гебремариам — активистка «Молодежного Блока»;

Юрий Губаревич — политик, председатель движения «ЗаСвободу»;

Павел Данейко — управляющий Группы компаний ИПМ;

Александр Добровольский — политик, член Политсовета ОГП;

Алесь Дуко — администрация парка «Великий Камень»;

Владимир Дунаев — профессор, эксперт Общественного Болонского комитета;

Андрей Егоров — политолог, директор Центра европейской трансформации;

Максим Знак — юрист;

Светлана Калинкина — журналист;

Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановская;

Николай Козлов — доверенное лицо Светланы Тихановской;

Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико;

Дмитрий Крук — экономист;

Игорь Кубашков — представитель студенческого сообщества;

Андрей Курейчик — киносценарист, драматург, режиссёр, публицист;

Евгений Ливянт — педагог, руководитель репетиторского центра «100 баллов»;

Сергей Макейков — делегат БМЗ;

Татьяна Маринич — основатель группы компаний BELBIZ;

Владимир Пугач — J-MORS, музыкант, юрист;

Виталий Рымашевский — сопредседатель БХД;

Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед;

Андрей Стрижак — активист кампании BY-COVID;

Юрий Хващевацкий — кинорежиссер;

Александр Центер — Глава группы компаний «А-100»;

Владимир Цеслер — художник;

Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист;

Юлия Чернявская — культуролог, профессор;

Алексей Щурко — бизнесмен GURTAM.

Одни достойные люди, что тут еще скажешь?