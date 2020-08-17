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Алексиевич, Центер и Цеслер. У Тихановской появился мощный совет для транзита власти

17.08.2020 18:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пару дней назад Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета для трансфера власти. Сегодня появился первый список персон, которые вошли в этот самый совет. Вот он

  • Светлана Алексиевич — Нобелевский лауреат по литературе;
  • Людмила Антоновская — председатель ассоциации «Инновационное приборостроение»;
  • Павел Белоус — основатель и владелец Symbal.by;
  • Алесь Беляцкий — правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна»;
  • Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук;
  • Лилия Власова — международный медиатор, юрист;
  • Виталий Волянюк — директор Probusiness;
  • Алана Гебремариам — активистка «Молодежного Блока»;
  • Юрий Губаревич — политик, председатель движения «ЗаСвободу»;
  • Павел Данейко — управляющий Группы компаний ИПМ;
  • Александр Добровольский — политик, член Политсовета ОГП;
  • Алесь Дуко — администрация парка «Великий Камень»;
  • Владимир Дунаев — профессор, эксперт Общественного Болонского комитета;
  • Андрей Егоров — политолог, директор Центра европейской трансформации;
  • Максим Знак — юрист;
  • Светлана Калинкина — журналист;
  • Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановская;
  • Николай Козлов — доверенное лицо Светланы Тихановской;
  • Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико;
  • Дмитрий Крук — экономист;
  • Игорь Кубашков — представитель студенческого сообщества;
  • Андрей Курейчик — киносценарист, драматург, режиссёр, публицист;
  • Евгений Ливянт — педагог, руководитель репетиторского центра «100 баллов»;
  • Сергей Макейков — делегат БМЗ;
  • Татьяна Маринич — основатель группы компаний BELBIZ;
  • Владимир Пугач — J-MORS, музыкант, юрист;
  • Виталий Рымашевский — сопредседатель БХД;
  • Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед;
  • Андрей Стрижак — активист кампании BY-COVID;
  • Юрий Хващевацкий — кинорежиссер;
  • Александр Центер — Глава группы компаний «А-100»;
  • Владимир Цеслер — художник;
  • Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист;
  • Юлия Чернявская — культуролог, профессор;
  • Алексей Щурко — бизнесмен GURTAM.

Одни достойные люди, что тут еще скажешь? 

 
 
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Пару дней назад Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета для трансфера власти. Сегодня появился первый список персон, которые вошли в этот...
 
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