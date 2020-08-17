Источник материала: Новости Волковыска

ТВРК «Гродно Плюс» ведет прямую трансляцию многотысячной акции протеста с площади Ленина в Гродно. Телеканал учрежден Гродненским городским исполнительным комитетом.

В Гродно сейчас проходит многотысячный митинг, на котором горожане требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов.

На митинге ожидается выступление всех рабочих коллективов Гродно, задержанных и избитых гродненцов и представителей городской власти.

Отметим, что это действительно беспрецедентное событие в жизни городских государственных СМИ.