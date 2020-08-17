Источник материала: Новости Волковыска

В больницах Беларуси остаются 158 человек, получивших травмы во время стычек протестующих с милицией. Об этом в пятницу сообщил журналистам и. о. министра здравоохранения республики Владимир Караник.

Для общения с Караником к зданию Минздрава в Минске пришло около тысячи человек, у некоторых были бело-красно-белые флаги.В связи с очень жаркой погодой волонтеры принесли несколько упаковок воды.

Караник заявил, что в больницах на сегодняшний момент остается 158 пострадавших в период протестов, из них трое – с тяжелыми травмами, состояние у всех стабильное, не критичное. Он подтвердил, что людей из изоляторов забирали на скорой, у них были травмы и ушибы.

Что касается смертельных случаев, министр заявил, что их только два – Александра Тарайковского (Минск) и Александра Вихора (Гомель).

Правозащитники сообщают о как минимум пяти лицах, которых убили во время протестов в Беларуси.

Был также вопрос по поводу избитого 16-летнего подростка , который сейчас лежит в 3-й детской больнице. Караник сказал, что ребенок в сознании, гематома у него, по КТ и МРТ, прошла.

Медики попросили Караника прокомментировать информацию о девушке, которая после задержания якобы была доставлена в больницу с разрывом шейки матки.

«Девочка, которая якобы с разрывом шейки матки, мы пока не нашли еще ее», – ответил Караник.

Еще один вопрос касался машин скорой помощи, на которых во время разгона протестующих ездили омоновцы. По словам министра, это были машины не Минздрава, а военных медиков. Однако он попросил присылать фотографии, свидетельствующие о том, что ОМОН передвигался именно на маших Минздрава. При наличии таких снимков ведомство проведет разбирательство.

Протестующие требовали уйти в отставку. Караник сообщил, что все правительство ушло в отставку в субботу (в соответствии с Конституцией сложило полномочия после президентских выборов), поэтому требование неактуально.

На вопрос о том, правда ли, что врачей, участвующих в акциях протеста и солидарности, будут увольнять, Караник отвечать не стал. Он решил уйти. Врачи-мужчины пытались его остановить, но он все же смог протолкнуться через толпу.

Под крики «Позор» Караник прошел к своей машине. Люди на несколько минут заблокировали ему проезд, но затем расступились и пропустили автомобиль под крики «Трибунал».