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Лукашенко наградил силовиков медалями за безупречную службу

18.08.2020 09:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Указ президента Беларуси от 13 августа о награждении за примерное исполнение служебных обязанностей был опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Мария Амелина
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На 25 страницах указа №305 перечислены сотрудники министерства внутренних дел, которые получили медали за безупречную службу первой, второй и третьей степени.

Напомним, в понедельник утром действующий президент страны Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, где пообщался с рабочими. Там он прокомментировал призывы к забастовкам на предприятиях, возможность новых выборов в ближайшее время, столкновения с силовиками, а также рассказал, что его оценка ситуации совпадает с мнением Владимира Путина.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

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Теги: Минск
 
 
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На 25 страницах указа – имена сотрудников МВД, которые получили медали за безупречную службу первой, второй и третьей степени.
 
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