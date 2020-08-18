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Лукашенко наградил силовиков медалями за безупречную службу
18.08.2020 09:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Указ президента Беларуси от 13 августа о награждении за примерное исполнение служебных обязанностей был
© Sputnik / Мария Амелина
На 25 страницах указа №305 перечислены сотрудники министерства внутренних дел, которые получили медали за безупречную службу первой, второй и третьей степени.
Напомним, в понедельник утром действующий президент страны Александр Лукашенко
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На 25 страницах указа – имена сотрудников МВД, которые получили медали за безупречную службу первой, второй и третьей степени.
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