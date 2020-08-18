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Это не та Кристина! Кристина Казаной НИКОГДА не работала на Окрестина

18.08.2020 11:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двукратная медалистка чемпионата Европы, мастер спорта международного класса по самбо Кристина Казаной в беседе с корреспондентом "ПБ" поделилась ужасом, в который превратилась ее жизнь.

Это не та Кристина! Кристина Казаной НИКОГДА не работала на Окрестина
В соцсетях Кристину обвинили в пытках.

Ранее выходившие с Окрестина узники рассказывали о надзирательнице, которая очень жестоко обходилась с арестантами. И говорили, что ее зовут Кристина.

Кто-то в соцсетях почему-то решил, что Кристина Казаной и есть тот "изверг в юбке", который, по рассказам оказавшихся в изоляторе на Окрестина участников протестов, без разбору увечила и ребят, и девчат. 

Реакция разгневанных пользователей сетей последовала незамедлительно, и сегодня Кристина безо всяких метафор и приукрашиваний боится выходить из подъезда. Максимум — до ближайшей лавочки,

- Не знаю, чего ждать и куда деваться. Мне шлют сообщения. Это не просто критика на спортивных форумах. Оскорбления — полбеды. Научилась не обращать внимания. Но с воскресенья посыпались угрозы. 

Знаю, в похожей ситуации оказались и другие сотрудники, но мой случай вызвал резонанс государственного масштаба. Люди, не подумав, пересылают сообщения во все паблики, на форумы, друг другу. "Это — она!" Для травли достаточно.

Мне поначалу стали писать друзья. Потом посыпались оскорбления от совершенно незнакомых людей. Пошли заявки на добавления в соцсети. Открываю инстаграм — там около сотни новых запросов дружбы минут за десять. Без задней мысли думаю: ого, неужели где-то так выделилась? А там… "Убью тебя и твою семью", "Умри, мразь"…

Мама с сестрой и грудным ребенком вышли погулять на улицу — им вслед кричат: "Как вам не стыдно?" Во дворе ведь многие нас знают. Понимаю, что есть и адекватные люди, которые умеют анализировать ситуацию. Но большинство не удосуживаются заглянуть даже на мои странички в соцсетях, понять, что я за человек.

Не думала, что причина отчасти и в том, что спортсмены пока отмалчиваются? Свое мнение относительно происходящего в стране высказали единицы…
Высказывать ли свою позицию — выбор каждого. Это нормально. Но совершенно точно знаю, что, какой бы ни была твоя позиция, и кого бы ты ни поддерживал, нельзя допускать насилия.

Белорусы ведь сами по себе мирные люди. То, что недавно происходило в городе, было страшно. Для всех страшно. Так быть не должно. Подавляющее большинство спортсменов — порядочные люди. Сейчас в этом еще раз убедилась. Взять нашу сборную по самбо. Общались с ребятами: все против насилия и за мир в стране. Мы любим Беларусь. Всегда за нее выступали на соревнованиях, бились, травмировались.

Обезличенность что в жизни, что в интернете часто открывает в людях такие черты, которые им совсем не свойственны. Посмотришь — тихий человек, а там — словно настоящий садист-маньяк. Цепляются за какую-то мелочь, в чем-то не сходятся во взглядах — и такие гадости пишут! Хотя в лицо вряд ли осмелились бы что-то подобное сказать. 

Схожая история не только в спорте — взять тех же зоозащитников и тех, кто мучает животных. А я ведь животных очень люблю. Волонтером постоянно езжу помогать в приюты. На сборах всегда подкармливаю всех окрестных кошек и собак. Стараюсь их куда-то пристроить. Детям больным помогаю. А здесь такое…

- Как эта травля отражается на тебе?

- Ужасно. Несколько дней не ем, не могу спать… Переживаю за родных — им тоже сыплются угрозы. Я ведь ни в чем не виновата, но, оказывается, по щелчку пальцев кого угодно можно втоптать в грязь.
 
 
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Двукратная медалистка чемпионата Европы, мастер спорта международного класса по самбо Кристина Казаной в беседе с корреспондентом "ПБ" поделилась ужасом, в...
 
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