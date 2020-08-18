Железные аргументы в пользу Hyundai

Источник материала: Новости Волковыска

Покупка автомобиля – одно из самых важных приобретений в жизни для большинства из нас. И, конечно же, в этом случае мы стараемся максимально ответственно подходить к выбору. Обычно, для того, чтобы сделать правильный выбор, к вариантам среди рассматриваемых автомобилей мы применяем ряд критериев, которые наиболее важны нам в повседневной жизни. Для кого-то основной критерий – стоимость автомобиля. Для кого-то – экономичность. Ну, а кто-то приоритетным рассматривает комфорт и престиж. Все мы люди разные, отсюда и отличия в критериях выбора.

Абсолютно все критерии рассмотреть и применить в сравнении не получится, у каждого свои и их не пересчитать. Но Автосалон Hyundai в Гродно постарался выбрать наиболее веские и важные для всех нас. Будем говорить строго о фактах и строго по делу.

Стоимость.

Кто-то скажет дорого. Кто-то скажет дешево. А мы скажем, что все относительно. Но то, что выгодно – это факт! Стоимость практически всех, самых популярных автомобилей изменилась настолько незначительно за последние 8 месяцев, что в долларовом выражении они СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ. Это хорошие новости для тех, кто хранит сбережения в валюте и сегодня можно сэкономить сотни, а в некоторых случаях даже тысячи долларов!

В подтверждение вышесказанному предлагаем вам знакомиться с результатами расчетов стоимости авто по отношению к курсу доллара на начало года и сейчас:

Месяц Huyndai ACCENT 1,6 MPI, 6АКПП Huyndai ELANTRA 1,6 MPI, 6АКПП Huyndai CRETA 1,6 MPI, 6АКПП, 4WD Huyndai TUCSON, 2,0 MPI, 6АКПП, 4WD Стоимость, бел. руб. Стоимость, $ Стоимость, бел. руб. Стоимость, $ Стоимость, бел. руб. Стоимость, $ Стоимость, бел. руб. Стоимость, $ Январь 2020 30 900 BYN $14 644,55 41 900 BYN $19 857,82 43 900 BYN $20 805,69 65 900 BYN $31 232,23 Август 2020 32 900 BYN $13 319,84 43 900 BYN $17 773,28 45 100 BYN $18 259,11 70 740 BYN $28 639,68 Экономия -2 000 BYN $1 324,71 -2 000 BYN $2 084,54 -1 200 BYN $2 546,58 -4 840 BYN $2 592,55

Исходя из таблицы, мы видим, что сегодня на самой популярной комплектации Huyndai ACCENT можно сэкономить $1 324,71. И это при том, что сравнивалась цена на дорестайлинговую модель в январе со стоимостью новой модели сегодня!

Экономия при покупке полноразмерного седана С-класса Huyndai ELANTRA в комплектации COMFORT составит $2 084,54! Немало, учитывая, что это даже не фейс-лифт, а абсолютно новая модель линейки.

На целых $2 546,58 более выгодно, чем в начале года можно приобрести среднеразмерный SUV-паркетник Huyndai CRETA – на сегодняшний день лидер в продажах в нашем автосалоне. Это и не удивительно, с дополнительными преимуществами данной модели вы познакомитесь ниже. Ах да, предлагаемая нами сегодня модель Креты так же, как и в случае с Акцентом, фейс-лифтинговая – поменялась оптика, решетка радиатора, элементы кузова и салона внутри!

Ну и «лидером» в экономии средств при покупке стал Huyndai TUCSON в комплектации ELEGANCE PLUS – все $2 592,55 могут быть спокойно отложены на будущее.

Аргументы на мой взгляд железные. Выводы каждый сделает сам для себя. А как говорится у людей, которые умеют считать деньги: «сэкономленный рубль - заработанный рубль!».







Легко приобрести.

Кредит на Huyndai ACCENT начинается всего от 9 рублей в день ! Хороший повод пересмотреть ежедневное меню, отказаться от бургеров, а на сэкономленные деньги приобрести новый автомобиль.

Кредит на Huyndai CRETA начинается всего от 11 рублей в день ! Так ли это много, как кажется в сравнении с удовольствием вождения нового автомобиля, о котором мечтал уже давно?

Для приобретения можно подобрать выгодный кредит и получить автомобиль с комфортным платежом.





Выгода в эксплуатации.

Расход топлива в Hyundai ELANTRA для двигателя 1,6 — всего 5,3 л/100 км по трассе. Это позволяет проехать на одном баке до 1 000 км! Тот самый случай, когда покупать электрокары с их дорогущими батареями абсолютно нецелесообразно.

Экономичность Hyundai CRETA доказана обстоятельным экспериментом автоэкспертов, который длился более суток.

Гарантия на автомобили Hyundai 5 лет или 100 000 км пробега.





Ликвидность на рынке.

Hyundai ELANTRA — лидер сегмента C по итогам исследования Residual value — 2020, сохранил в цене 82,33%!

А автомобиль Hyundai CRETA возглавил рейтинг ликвидности в категории SUV (В). После первых 3 лет остаточная стоимость модели составила 87,61%. Отличный результат!





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Официальный дилер автомобилей HYUNDAI в г. Гродно и Гродненской области

г. Гродно

ООО «Альфорт»

Адрес: ул. Пучкова, 47

отдел продаж автомобилей:

+375 333 77 77 51

www.hyundai-grodno.by