Железные аргументы в пользу Hyundai

Покупка автомобиля – одно из самых важных приобретений в жизни для большинства из нас. И, конечно же, в этом случае мы стараемся максимально ответственно подходить к выбору. Обычно, для того, чтобы сделать правильный выбор, к вариантам среди рассматриваемых автомобилей мы применяем ряд критериев, которые наиболее важны нам в повседневной жизни. Для кого-то основной критерий – стоимость автомобиля. Для кого-то – экономичность. Ну, а кто-то приоритетным рассматривает комфорт и престиж. Все мы люди разные, отсюда и отличия в критериях выбора.
Абсолютно все критерии рассмотреть и применить в сравнении не получится, у каждого свои и их не пересчитать. Но Автосалон Hyundai в Гродно постарался выбрать наиболее веские и важные для всех нас. Будем говорить строго о фактах и строго по делу.
Стоимость.
Кто-то скажет дорого. Кто-то скажет дешево. А мы скажем, что все относительно. Но то, что выгодно – это факт! Стоимость практически всех, самых популярных автомобилей изменилась настолько незначительно за последние 8 месяцев, что в долларовом выражении они СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ. Это хорошие новости для тех, кто хранит сбережения в валюте и сегодня можно сэкономить сотни, а в некоторых случаях даже тысячи долларов!
В подтверждение вышесказанному предлагаем вам знакомиться с результатами расчетов стоимости авто по отношению к курсу доллара на начало года и сейчас:
Месяц
Huyndai ACCENT 1,6 MPI, 6АКПП
Huyndai ELANTRA 1,6 MPI, 6АКПП
Huyndai CRETA 1,6 MPI, 6АКПП, 4WD
Huyndai TUCSON, 2,0 MPI, 6АКПП, 4WD
Стоимость, бел. руб.
Стоимость, $
Стоимость, бел. руб.
Стоимость, $
Стоимость, бел. руб.
Стоимость, $
Стоимость, бел. руб.
Стоимость, $
Январь 2020
30 900 BYN
$14 644,55
41 900 BYN
$19 857,82
43 900 BYN
$20 805,69
65 900 BYN
$31 232,23
Август 2020
32 900 BYN
$13 319,84
43 900 BYN
$17 773,28
45 100 BYN
$18 259,11
70 740 BYN
$28 639,68
Экономия
-2 000 BYN
$1 324,71
-2 000 BYN
$2 084,54
-1 200 BYN
$2 546,58
-4 840 BYN
$2 592,55
Исходя из таблицы, мы видим, что сегодня на самой популярной комплектации Huyndai ACCENTможно сэкономить $1 324,71. И это при том, что сравнивалась цена на дорестайлинговую модель в январе со стоимостью новой модели сегодня!
Экономия при покупке полноразмерного седана С-класса Huyndai ELANTRAв комплектации COMFORT составит $2 084,54! Немало, учитывая, что это даже не фейс-лифт, а абсолютно новая модель линейки.
На целых $2 546,58 более выгодно, чем в начале года можно приобрести среднеразмерный SUV-паркетник Huyndai CRETA – на сегодняшний день лидер в продажах в нашем автосалоне. Это и не удивительно, с дополнительными преимуществами данной модели вы познакомитесь ниже. Ах да, предлагаемая нами сегодня модель Креты так же, как и в случае с Акцентом, фейс-лифтинговая – поменялась оптика, решетка радиатора, элементы кузова и салона внутри!
Ну и «лидером» в экономии средств при покупке стал Huyndai TUCSON в комплектации ELEGANCE PLUS – все $2 592,55 могут быть спокойно отложены на будущее.
Аргументы на мой взгляд железные. Выводы каждый сделает сам для себя. А как говорится у людей, которые умеют считать деньги: «сэкономленный рубль - заработанный рубль!».
Легко приобрести.
Кредит на Huyndai ACCENT начинается всего от 9 рублей в день! Хороший повод пересмотреть ежедневное меню, отказаться от бургеров, а на сэкономленные деньги приобрести новый автомобиль.
Кредит на Huyndai CRETA начинается всего от 11 рублей в день! Так ли это много, как кажется в сравнении с удовольствием вождения нового автомобиля, о котором мечтал уже давно?
Для приобретения можно подобрать выгодный кредит и получить автомобиль с комфортным платежом.
Выгода в эксплуатации.
Расход топлива в Hyundai ELANTRA для двигателя 1,6 — всего 5,3 л/100 км по трассе. Это позволяет проехать на одном баке до 1 000 км! Тот самый случай, когда покупать электрокары с их дорогущими батареями абсолютно нецелесообразно.
Гарантия на автомобили Hyundai 5 лет или 100 000 км пробега.
Ликвидность на рынке.
Hyundai ELANTRA — лидер сегмента C по итогам исследования Residual value — 2020, сохранил в цене 82,33%!
А автомобиль Hyundai CRETA возглавил рейтинг ликвидности в категории SUV (В). После первых 3 лет остаточная стоимость модели составила 87,61%. Отличный результат!
Нужно больше аргументов? У нас они есть, не сомневайтесь! Так же, как есть автомобили на любой ваш вкус. Приходите к нам в Автосалон Hyundai в г. Гродно на Пучкова 47 или звоните 7299 и убедитесь сами, сегодня – лушее время для того, чтобы максимально выгодно совершить важную для вас покупку!
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