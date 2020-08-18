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Наезд на пешехода в Минске: 19-летний парень скончался
Источник материала: ОНТМинске: 19-летний парень скончался" class="one-news__figure-img">
В Минске в результате наезда на Партизанском проспекте скончался 19-летний пешеход,
16 августа ночью на Партизанском проспекте водитель автомобиля «Рено» сбил 19-летнего пешехода, который находился на проезжей части. Парень скончался на месте от полученных травм.
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В Минске в результате наезда на Партизанском проспекте скончался 19-летний пешеход, сообщается в Telegram-канале МВД. 16 августа ночью на Партизанском проспекте...
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