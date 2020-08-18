Наезд на пешехода в Минске: 19-летний парень скончался

Источник материала: ОНТ

Минске: 19-летний парень скончался" class="one-news__figure-img">

В Минске в результате наезда на Партизанском проспекте скончался 19-летний пешеход, сообщается в Telegram-канале МВД.

16 августа ночью на Партизанском проспекте водитель автомобиля «Рено» сбил 19-летнего пешехода, который находился на проезжей части. Парень скончался на месте от полученных травм.



Известно, что находящийся на дороге пешеход участвовал в массовых мероприятиях, проходящих в последние дни в Минске. Перед наездом он был на проезжей части. Водитель «Фольксвагена» заметил это, предупредил парня об опасности и попросил уйти на тротуар. Но пешеход не обратил внимания на его слова и через некоторое время попал под колеса «Рено».





Проводится проверка.



Фото и видео: МВД Беларуси

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