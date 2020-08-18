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Обращение администрации и членов трудового коллектива ГУКПП «Гродноводоканал»
18.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Мы, сотрудники водоканала, за независимость, процветание и благополучие нас и наших детей. Мы также хотим мира и добра в нашем красивом городе и в стране. Мы не хотим, чтобы внешние силы сталкивали нас, мирных людей, лбами, разжигая агрессию и непонимание, так как хотим спокойно работать и отдыхать, как это было ранее. Давайте ценить и беречь то, что есть, ведь каждый из вас вносит свой вклад в развитие и процветание нашего города и страны в целом.
Мы против такой формы протеста, как забастовка, потому что мы — предприятие, беспрерывно обеспечивающее население питьевой водой. Ведь вода – это жизнь, а жизнь – это все МЫ!
Администрация и члены трудового коллектива ГУКПП «
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Мы, сотрудники водоканала, за независимость, процветание и благополучие нас и наших детей. Мы также хотим мира и добра в нашем красивом городе и в стране. Мы не...
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