«Нужно переступить через себя, чтобы запятнать кровью белые платья». Почему белый стал цветом протеста

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе Беларусь всколыхнули «белые» мирные протесты, когда тысячи белорусок, надев светлые платья и взяв в руки цветы, вышли на улицы города. Акция, направленная на прекращение насилия, получила широкий резонанс: в чем секрет успеха «белых» протестов, рассказывает Екатерина Гордеева.



Екатерина ГордееваСпециалист по стратегическому имиджу

Людьми до сих пор руководят инстинкты. Подсознательно мы считываем агрессию, страх, способность человека идти на контакт или, наоборот, желание дистанцироваться. Мозг анализирует сигналы, посылаемые оппонентом: манеру говорить, походку, мимику и, конечно, внешний вид. Как сложную мозаику он собирает карту-подсказку о человеке, которого видит перед собой. На основе этой карты он принимает решение, кто перед ним — друг или враг.

В условиях социальной напряженности важность внешнего вида возрастает. Мозг занят серьезными вещами (например, думает, как не попасть под дубинки ОМОНа) и по умолчанию записывает всех незнакомых людей в потенциальных агрессоров. Поэтому когда информацию о себе нужно донести быстро и без слов, на помощь приходят визуальные инструменты имиджа — такие, например, как одежда и ее цвет.

Суть конфликта

Женские протесты в Беларуси — ожидаемая реакция общества на действия и высказывания властей. Жестокость силовиков дала повод для консолидации белорусок и заставила их выйти на улицы.



Президент не раз подчеркивал, что не считает женщин способными на серьезные дела . Даже сейчас, когда женщины представляют угрозу существующему политическому режиму, президент говорит: «Утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться ― пожалуйста. Но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок».

Отпускать шовинистские высказывания в адрес весомой части потенциального электората — серьезный просчет.





Но эту ошибку «исправили» силовики. В своей жестокости они уравняли всех. Тут уже нет сексизма: женщин так же, как и мужчин, задерживают, избивают, в них стреляют резиновыми пулями и забрасывают светошумовыми гранатами.

Но чем большее давление оказывается на женщин, тем охотнее они готовы отстаивать свои интересы. Их защитная форма: одежда белого цвета.

Почему белый?

Идея использовать одежду белого цвета для борьбы за права и свободу не нова.

Еще в Древнем Риме жрицы богини Весты, которые защищали священный огонь и пенаты Рима, одевались в белые льняные одеяния, белую паллу или вуаль. Поднять меч на прекрасных девушек было крайне сложно. Воину нужно было переступить через себя, чтобы запятнать кровью белоснежные одеяния безоружных женщин.

Со временем в общеевропейском сознании укоренился стереотип: белый — значит «мирный», «честный», «не несущий угрозы».

Позже этим сформировавшимся культурным кодом воспользовались суфражистки. Участницы движения за равные права хотели быть услышанными, и язык цвета стал для них универсальным способом достучаться до тех, кто не хотел воспринимать слова.



Марш суфражисток, 1912 год

Сегодня женщины Беларуси надели белое, чтобы продемонстрировать: акции несогласия с действиями властей несут исключительно мирный характер. Посыл считывается моментально и отлично закрепляется в сознании — срабатывает устоявшийся стереотип «чистоты» белого цвета.





Сила стереотипа

Еще один стереотип, старый и замшелый, играет на руку белорусским протестам. Он заключается в том, что в нашей патриархальной культуре женщин воспринимают слабыми и хрупкими существами.

Принято считать, что по обе стороны баррикад стоят люди и все участники конфликта испытывают похожий спектр эмоций.

Если так, то теоретически сотрудникам ОМОНа тоже должно быть страшно. Многие из них ни разу не оказывались в подобной ситуации. «Лучшая защита — это нападение» — решают силовики и рвутся в бой, выплескивая на безоружных сограждан агрессию, порожденную страхом и адреналином.

И чем «страшнее» толпа перед правоохранителями, тем больший выброс гормона получают бойцы и тем охотнее они выполняют приказ. Разумеется, о переговорах в эти минуты говорить сложно.







Поэтому чем больше «слабых» женщин видят перед собой мужчины, выросшие в консервативном обществе, тем безопаснее себя чувствуют. Градус агрессии снижается, и им становится легче принять решение, руководствуясь разумом, а не гормонами.





Осознанно или нет, женщины, вышедшие на улицы в белом, дали второе дыхание мирному протесту. Красивая картинка, которую им удалось создать, увлекла на улицы еще больше людей и подарила силовикам шанс вспомнить, что они люди, а людям не свойственна звериная жестокость.