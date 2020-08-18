ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Московский Stand Up Club #1 даст концерт в поддержку белорусов

18.08.2020 16:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Московский Stand Up Club #1 даст концерт в поддержку белорусов. На мероприятии выступят белорусские и российские стендаперы: Слава Комиссаренко, Александр Незлобин, Сергей Орлов, Александр Долгополов, Ирина Приходько и другие. Средства, вырученные с продажи билетов, перечислят в фонды помощи пострадавшим.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: vk.com/standupclubru

В четверг, 20 августа, в Stand Up Club #1 на Новом Арбате, 21 в Москве пройдет концерт в поддержку белорусов. Если говорить точнее, организаторы подают его так: «В поддержку жертв репрессий в Беларуси». Название у него соответствующее — «Жыве Беларусь», оно отражено на афише.

На концерте выступят как белорусские комики, которые живут в Москве: Слава Комиссаренко, Ирина Приходько, Павел Залуцкий, так и российские: Александр Незлобин, Сергей Орлов, Александр Долгополов, Дмитрий Гаврилов, Александр Малой, Гарик Оганисян, Артур Чапарян и Алексей Квашонкин.

Организаторы говорят, что средства, вырученные с продажи билетов, перечислят в фонды, занимающиеся поддержкой жертв репрессий. В первую очередь эти фонды помогают оплачивать штрафы и финансово поддерживают семьи репрессированных. Билеты на концерт стоили 500 российских рублей (почти 17 белорусских). Можно купить благотворительный билет без возможности присутствовать на мероприятии за 100 российских рублей (чуть больше 3 белорусских рублей). Билетов с возможностью присутствовать на мероприятии к моменту написании заметки уже не осталось.

Читайте также
Группа, которая была заявлена на концерте 8 августа, выпустила клип в поддержку протестующих
Если пропустили. Кто из белорусских звезд высказался о ситуации в стране за неделю после выборов?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Московский Stand Up Club #1 даст концерт в поддержку белорусов. На мероприятии выступят белорусские и российские стендаперы. Средства, вырученные с продажи билетов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автобус сбил велосипедиста в Бобруйске. Видео аварии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика