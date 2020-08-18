Источник материала: Tut.by

Московский Stand Up Club #1 даст концерт в поддержку белорусов. На мероприятии выступят белорусские и российские стендаперы: Слава Комиссаренко, Александр Незлобин, Сергей Орлов, Александр Долгополов, Ирина Приходько и другие. Средства, вырученные с продажи билетов, перечислят в фонды помощи пострадавшим.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: vk.com/standupclubru

В четверг, 20 августа, в Stand Up Club #1 на Новом Арбате, 21 в Москве пройдет концерт в поддержку белорусов. Если говорить точнее, организаторы подают его так: «В поддержку жертв репрессий в Беларуси». Название у него соответствующее — «Жыве Беларусь», оно отражено на афише.

На концерте выступят как белорусские комики, которые живут в Москве: Слава Комиссаренко, Ирина Приходько, Павел Залуцкий, так и российские: Александр Незлобин, Сергей Орлов, Александр Долгополов, Дмитрий Гаврилов, Александр Малой, Гарик Оганисян, Артур Чапарян и Алексей Квашонкин.

Организаторы говорят, что средства, вырученные с продажи билетов, перечислят в фонды, занимающиеся поддержкой жертв репрессий. В первую очередь эти фонды помогают оплачивать штрафы и финансово поддерживают семьи репрессированных. Билеты на концерт стоили 500 российских рублей (почти 17 белорусских). Можно купить благотворительный билет без возможности присутствовать на мероприятии за 100 российских рублей (чуть больше 3 белорусских рублей). Билетов с возможностью присутствовать на мероприятии к моменту написании заметки уже не осталось.

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