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Автобус сбил велосипедиста в Бобруйске. Видео аварии
Источник материала: Tut.by
Велосипедист попал под колеса автобуса в Бобруйске. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.
Как
В результате ДТП велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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