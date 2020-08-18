Автобус сбил велосипедиста в Бобруйске. Видео аварии

Источник материала: Tut.by

Велосипедист попал под колеса автобуса в Бобруйске. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.

Как сообщили в областной ГАИ, авария произошла утром 17 августа. Установлено, что 25-летний водитель автобуса МАЗ ехал по улице 50 лет ВЛКСМ и в районе дома № 4 сбил 39-летнего бобруйчанина, который двигался на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.