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«Настроение команды боевое». Как белорусские танкисты готовятся к Армейским международным играм

18.08.2020 16:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый заезд белорусской сборной по танковому биатлону состоится в день открытия Армейских международных игр, 23 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Настроение команды боевое». Как белорусские танкисты готовятся к Армейским международным играм

Уже прошла жеребьевка команд-участниц конкурса. По итогам прошлого соревновательного года сборные разделились на два дивизиона. Наша страна вошла в состав первого вместе с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Сербией и Узбекистаном.   

«Настроение команды боевое». Как белорусские танкисты готовятся к Армейским международным играм

Белорусские танкисты уже ознакомились с особенностями трассы полигона Алабино. Экипажи также определили для себя наиболее успешную стратегию прохождения маршрута. Отметим, у белорусской сборной первой из всех команд «преобразилась» и боевая машина.

«Настроение команды боевое». Как белорусские танкисты готовятся к Армейским международным играм

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:   
Настроение нашей команды боевое, готовы завоевать только передовые места, так скажем. Мы только что явились свидетелями жеребьевки. Нам предстоит выступать на танке синего цвета в первых заездах.   

«Настроение команды боевое». Как белорусские танкисты готовятся к Армейским международным играм

Иван Гуз, капитан команды:
Былые экипажи стараются чему-то новому научить новых, пришедших только первый раз сюда. Как-то все вместе идем к успеху.

«Настроение команды боевое». Как белорусские танкисты готовятся к Армейским международным играм

Напомним, соревнования пройдут с 23 августа по 5 сентября. Уже 9-й год подряд. В конкурсе примут участие танкисты из 16 стран мира.

Люди в материале: Андрей Некрашевич, Иван Гуз

 
 
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Новости Беларуси. Первый заезд белорусской сборной по танковому биатлону состоится в день открытия Армейских международных игр, 23 августа, сообщили в программе...
 
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