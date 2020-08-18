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Сергея Тихановского срочно перевели в Жодино - чтобы не мог услышать как люди поздравляют его с днем рождения
Источник материала: Партизан
18 августа у Сергея Тихановского - день рождения. Ему исполняется 42 год
Сотни минчан пришли сегодня к СИЗО на Володарского, чтобы его поздравить. Но их поздравление он, к сожалению не услышал.
Как стало известно "Весне", именно по этой причине, чтобы он его не смог узнать, как его поддерживаби люди, Сергея Тихановского перевели в Жодино
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Сергея Тихановского срочно перевели в Жодино - чтобы не мог услышать как люди поздравляют его с днем рождения
18 августа у Сергея Тихановского - день рождения. Ему исполняется 42 год
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