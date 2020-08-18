Коржа снова заметили в толпе. Он пришел поддержать работников МАЗа

Источник материала: Tut.by

У Минского автомобильного завода несколько дней подряд собираются люди, которые поддерживают бастующих рабочих. Сегодня в толпе заметили и белорусского рэпера Макса Коржа. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA Live.



Фото: NEXTA Live

Макс Корж пришел поддержать работников МАЗа, заявивших о забастовке. Несколько минут назад его заметили и сфотографировали в толпе людей, которые солидарны с бастующими.

Напомним, что в субботу артиста видели у изолятора на Окрестина. После он пришел на «Пушкинскую» почтить память Александра Тарайковского, погибшего во время брутального разгона акции протеста 10 августа. TUT.BY удалось поговорить с музыкантом о протестах в Беларуси.

Корж рассказал, что видит выход из непростой политической ситуации, в которой сейчас находится Беларусь, исключительно в мирных протестах:

— В любом случае, ребята, только мирно. Весь гнев — это слабость. Вся ненависть — это слабость, держите ее при себе. В этом и будет ваша сила, друзья. Все образуется в любом случае, по-другому нельзя.

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