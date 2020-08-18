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Что нельзя делать на Яблочный Спас? Приметы и традиции

18.08.2020 16:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В среду, 19 августа, православные верующие отпразднуют Преображение Господне. В народе этот праздник больше известен как Яблочный Спас, уже второй среди августовских Спасов – Медовый прошёл 14 августа, а Ореховый будет 29-го.

Событие входит в одно из 12 важнейших в церковном календаре. В этот день, согласно библейским писаниям, Иисус Христос на горе Фавор показал троим ученикам свою божественную сущность, то есть преобразился. Отсюда и название праздника. А Спас, потому что Иисуса Христа называли Спасителем.

Что нельзя делать на Яблочный Спас? Приметы и традиции
Фото: pixabay.com

Теперь разберёмся, почему же Спас Яблочный? Дело в том, что к этому времени у западных и южных славян спел виноград, они несли его гроздья в храмы, чтобы освятить. А жители более восточных стран заменили его на яблоки. Отсюда и пошло название праздника.

Что нельзя делать на Яблочный Спас?

Считалось, что до Яблочного Спаса нельзя было есть яблоки, ведь они были «греховными» плодами, потому что Ева, сорвав этот фрукт с дерева Познания, лишила человечество жизни в раю. При этом, нежелательно было есть и любые другие овощи, кроме огурцов.

В день же праздника нельзя ругаться и спорить, делать работу по дому, шить и убивать насекомых, так как они приносят удачу.

Запрещается и сочетаться браком. Причём, жениться и выходить замуж, согласно церковным традициям, не стоит во время всего Успенского поста, который длится с 14 до 27 августа.

Что нельзя делать на Яблочный Спас? Приметы и традиции
Фото: pixabay.com

Традиции праздника

Согласно традициям, в день праздника верующие несут яблоки в церкви, а потом, чтобы в семье все были здоровы и полны сил, нужно разделить один плод на всех, окунуть каждый кусочек в мёд, освящённый на Медовый Спас, и съесть. И только после этого можно садиться за праздничный стол, который должен состоять только из постных блюд и рыбы, – продолжается Успенский пост, однако разрешаются некоторые послабления.

Приметы Яблочного Спаса

С этим днём связано много примет. К примеру, считается, что природа начинает разворачиваться от лета к осени, ночи становятся холоднее. Также говорили, что ясный день на Яблочный Спас предвещает суровую зиму.  

А уже в конце месяца православные будут отмечать Ореховый Спас. Подробнее о том, какие приметы связаны с праздником и что принято делать в этот день – читайте здесь.

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В среду, 19 августа, православные верующие отпразднуют Преображение Господне. В народе этот праздник больше известен как Яблочный Спас, уже второй среди...
 
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