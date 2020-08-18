|
Путин подчеркивает недопустимость внешнего давления на руководство Беларуси
Источник материала: ОНТ
18 августа Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость внешнего давления на руководство Беларуси,
Ранее сегодня состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 августа Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость внешнего давления на руководство...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)