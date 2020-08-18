Путин подчеркивает недопустимость внешнего давления на руководство Беларуси

Источник материала: ОНТ

18 августа Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость внешнего давления на руководство Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

Ранее сегодня состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Фото: ТАСС

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