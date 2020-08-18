Экспорт промышленных и потребительских товаров через Белорусскую универсальную товарную биржу в январе-июле увеличился на 34% до Br30 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

«Высокую положительную динамику обеспечила реализация за рубеж строительных материалов, в том числе бетонных блоков, кирпича и растворных смесей. На сделки с этими товарами пришлось более 80% от общего объема экспортных продаж. Основные рынки сбыта — Латвия, Литва, Россия, Польша и Украина», — сказал Роман Янив.

В последнее время отечественные производители начали активнее пользоваться биржевой площадкой, даже несмотря на наличие собственной товаропроводящей сети за рубежом. «У нас нет ограничений по минимальной партии товара, а процедура аккредитации предельно упрощена. Поэтому под заявку на продажу, выставленную белорусским предприятием, мы можем в кратчайшие сроки привлечь иностранных покупателей и провести торги, — отметил начальник управления торгов промышленными и потребительскими товарами БУТБ Антон Зарецкий. — Этот инструмент уже оценили многие отечественные производители. Для них биржевая площадка стала дополнительным каналом сбыта, который работает параллельно с традиционными торговыми домами и зарубежными представительствами. При этом конкуренция между покупателями позволяет нашим экспортерам заключать сделки на максимально выгодных условиях».

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ — одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи — содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

В целом с начала года на БУТБ совершено 42 тыс. сделок с промышленными и потребительскими товарами на общую сумму Br251 млн, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2019-го.