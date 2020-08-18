|
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах
Источник материала: ОНТ
Филиппины трясет – мощное землетрясение магнитудой 6,6 произошло на востоке страны.
Пока сообщается об одном погибшем, есть пострадавшие. Судя по кадрам – дороги и здания повреждены. А за несколько часов до мощного удара ощущались более слабые толчки. В результате многие смогли укрыться в безопасных местах.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Филиппины трясет – мощное землетрясение магнитудой 6,6 произошло на востоке страны. Пока сообщается об одном погибшем, есть пострадавшие. Судя по кадрам –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)