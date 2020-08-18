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Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

18.08.2020 16:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

Филиппины трясет – мощное землетрясение  магнитудой 6,6 произошло на востоке страны.  

Пока сообщается об одном погибшем, есть пострадавшие. Судя по кадрам – дороги и здания повреждены. А за несколько часов до мощного удара ощущались более слабые толчки. В результате многие смогли укрыться в безопасных местах.  

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Филиппины трясет – мощное землетрясение  магнитудой 6,6 произошло на востоке страны.   Пока сообщается об одном погибшем, есть пострадавшие. Судя по кадрам –...
 
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