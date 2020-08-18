Правительство ждет от Министерства экономики предложений по повышению эффективности импортозамещения. Об этом шла сегодня речь на заседании Президиума Совмина о выполнении принятых решений по импортозамещению и необходимых мерах по усилению его эффективности, передает корреспондент БЕЛТА.

«Импортозамещение — один из приоритетов развития страны на ближайшую перспективу. Главный вопрос — насколько результаты рационального и эффективного импортозамещения действительно повлияли на платежный баланс страны, насколько они дали чистый эффект», — отметил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, уточнив, что эффективность определяется с учетом стоимости импорта, который завозят в Беларусь для производства импортозамещающих материалов.

Первый вице-премьер напомнил, что главой государства в мае поставлена задача в 2020 году выработать и реализовать дополнительные меры по производству наиболее востребованных на внутреннем рынке товаров, которые можно экспортировать.

Он выделил четыре проблемы, препятствующие эффективному импортозамещению. Это устаревшие технологии, недостаточно глубоко проработанные предложения по эффективному техперевооружению производства, недостаточная мотивация руководителей предприятий и персонала, кроме того, не задействован потенциал предпринимательского частного бизнеса в кооперационных цепочках.

Николай Снопков попросил Минэкономики дать объективную оценку работе по импортозамещению и предложить действенные меры для повышения ее эффективности.