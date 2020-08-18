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В чемпионате Беларуси по футболу определен лучший гол 21-го тура
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по футболу болельщики определили лучший гол 21-го тура.
По их мнению, самое эффектное взятие ворот организовал полузащитник солигорского «Шахтёра» Дмитрий Подстрелов. 21-летний хавбек отличился в матче против брестского «Динамо». Этот гол был единственным в игре и принес победу «горнякам». В нынешнем сезоне Дмитрий Подстрелов уже забил 7 мячей и отметился двумя голевыми передачами.
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В чемпионате Беларуси по футболу болельщики определили лучший гол 21-го тура. По их мнению, самое эффектное взятие ворот организовал полузащитник солигорского...
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