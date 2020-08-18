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Константин Райкин поддержал Павла Латушко и Купаловский театр

18.08.2020 17:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В поддержку Купаловского театра и его уволенного директора Павла Латушко высказался российский актер Константин Райкин, художественный руководитель московского театра "Сатирикон".

Заявление Райкина появилось в аккаунте театра "Сатирикон" в Instagram.

События в Купаловском театре Райкин охарактеризовал как "беду у наших коллег в Минске". О причинах увольнения Латушко он написал так: 

"Уволен за открытое честное высказывание своей гражданской позиции в поддержку протестующих. Читал текст этой речи — ясной, точной, призывающей соблюдать конституцию и наказывать тех, кто её нарушает. Всё. За это он уволен.

А большинство актёров этого знаменитого театра, включая главного режиссёра Николая Пинигина, ранее выражавших солидарность с протестующими, подали заявления об уходе в знак протеста против увольнения директора".

Райкин заявил, что полностью поддерживает минских актеров в их протесте "против вопиющей несправедливости, жестокости и беззакония". 

"Сегодня главная драматургия разворачивается на улицах и площадях белорусских городов. Очень важно, что в этом острейшем спектакле жизни вы выступаете в роли порядочных и смелых людей. Я с вами, родные мои!" — написал российский артист.

 


Как сообщалось ранее, экс-министр культуры и директор Купаловского театра Павел Латушко открыто поддержал мирные протесты и высказался против жестокости при их разгоне. 17 августа он был уволен решением правительства. В знак солидарности с ним заявления на увольнение подали все артисты и некоторые технические работники театра. 

Министр культуры Юрий Бондарь, который приезжал к купаловцам 18 августа, сообщил, что их заявления будет рассматривать новый директор. Его назначит Минкульт. Сами артисты заявили, что следующий театральный сезон в сентябре не начнется.
 
Теги: Минск
 
 
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В поддержку Купаловского театра и его уволенного директора Павла Латушко высказался российский актер Константин Райкин, художественный руководитель московского...
 
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