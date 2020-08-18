Источник материала: Новости Волковыска

Тело Константина Шишмакова было обнаружено поисковой группой ПСО «Ангел» в ходе проведения поисковых мероприятий.

Константин Шишмаков – директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона. Три дня назад, 15 августа, около 17.00, он позвонил своей жене и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». Но домой молодой человек так и не приехал. Трое суток семья не знала, где он находится, его телефон был недоступен.

Отец пропавшего говорит, что, со слов сына, он отказался подписывать протокол голосования и вбрасывать 500 бюллетеней на президентских выборах.

Ранее мы писали, что пропал директор музея в Волковыске, отказавшийся подписать протокол на выборах .

Редакция нашего сайта приносит свои глубочайшие соболезнования семье погибшего - всегда тяжело терять достойных и честных людей в самом рассвете сил. Держитесь!