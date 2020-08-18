В Министерстве внутренних дел Беларуси подтвердили гибель еще одного участника протестов в Минске. Погиб 19-летний парень, которого сбил автомобиль еще 16 августа.
Трагедия произошла еще 16 августа. Парень шел по проезжей части Партизанского проспекта около 3:20 ночи. На него наехал автомобиль марки Renault, от полученных травм он погиб на месте. Об этом в своем телеграм-канале
Чемоданова утверждает, что парень "был участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни".
По ее словам, "непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель другой иномарки и предупредил пешехода об опасности, попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время попал под колеса Renault".
Как выяснило
"В тот момент Артем точно ни в чем не участвовал, а просто шел домой, – рассказывает двоюродная сестра погибшего парня. – Но почему-то – мы не понимаем, почему – ему понадобилось перебежать с той стороны улицы, на которой находится наш дом, на другую сторону. Пешеходный переход совсем рядом – почему он не пошел по нему? Мы думаем, что он попал под машину, пытаясь от кого-то убежать".
Видео с места ДТП, во время которого погиб якобы участник протестов в Минске
Кто погиб во время протестов в Беларуси:
Хотя правозащитники
Первый погибший – Александр Тарайковский. МВД Беларуси сообщало, что во время протестов 10 августа в руках у этого мужчины взорвался неизвестный предмет, и он погиб. Однако позже появилось несколько
Вторая жертва – Александр Вихор. Парня силовики поймали 9 августа, хотя он даже не участвовал в протестах. Очевидно, у него начались проблемы с сердцем, когда он длительное время находился в автозаке на солнце. Родителям представители МВД