Источник материала: Новости Волковыска

В местах содержания задержанных территориальных отделов внутренних дел остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, сообщила пресс-служба МВД вечером 18 августа.

Списки задержанных размещены на информационных стендах или у входа в учреждения.

Шесть из 44 человек находятся в центре изоляции правонарушителей Мингорисполкома, с ними проводятся «необходимые следственные действия». Информация об этих лицах размещена при входе в здание центра.