В местах содержания задержанных территориальных отделов внутренних дел остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, сообщила пресс-служба МВД вечером 18 августа.
Списки задержанных размещены на информационных стендах или у входа в учреждения.
Шесть из 44 человек находятся в центре изоляции правонарушителей Мингорисполкома, с ними проводятся «необходимые следственные действия». Информация об этих лицах размещена при входе в здание центра.
Ранее сообщалось о задержании в общей сложности 7 тыс. участников протестных акций. Многие жаловались на избиения силовиками. В ходе протестов