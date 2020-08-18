Источник материала: Новости Волковыска

Как сообщил координатор Забастовочного коммитета Андрей Стрижак, принято решение выделить по $100 тыс. бастующим работникам МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азота».

«Забастовка и наша солидарность – то чего больше всего боится власть. Продолжаем бастовать до тех пор, пока наши требования не будут выполнены!» – написал он.

За помощью могут обратиться стачкомы, организованные и на других заводах.

Национальный забастовочный комитет был создан для поддержки бастующих работников предприятий. Каждый кто будет незаконно уволен может обратиться за помощью в фонд и получить из него 1500 евро (три среднемесячные зарплаты) компенсации.