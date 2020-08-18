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В Лиге чемпионов впервые сыграет брестское «Динамо»

18.08.2020 21:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Брестское «Динамо» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. И соперник на старте – известная нам «Астана». Чемпионы Казахстана в прошлом году выбили из розыгрыша турнира БАТЭ. Кроме того, там выступают два белоруса – Макс Эбонг и Иван Маевский.  

«Астана» провела свой последний официальный поединок пять месяцев назад – 15 марта в третьем туре чемпионата Казахстана. Затем турнир был остановлен из-за пандемии. Футболисты «Астаны» работали по индивидуальной программе, затем все вместе.

Тренирует клуб чешский специалист Михал Билек. Он же возглавляет сборную Казахстана, ранее тренер работал и в национальной команде Чехии. Под его руководством «Астана» уже взяла один трофей – Суперкубок Казахстана. Но сейчас соперники брестского «Динамо» далеки от оптимальной формы.

Несмотря на все проблемы, этим летом «Астана» укрепила состав. Так, команду пополнил экс-защитник молодежной сборной Сербии Урош Радакович. 

Команда имеет богатый опыт выступлений в еврокубках: в четырех предыдущих сезонах «Астана» участвовала в групповом этапе Лиги Европы и даже выходила в плей-офф турнира. А в сезоне-2015/16 клубу удалось пробиться через квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов.

Самый дорогой игрок – хорватский вингер Марин Томасов. Его трансферная стоимость – 2 миллиона 800 тысяч евро. Общую стоимость «Астаны» трансфермаркет оценивает в 22 с половиной миллиона евро! «Динамо» – 9 миллионов 300 тысяч.

Брестское «Динамо» к старту в Лиге чемпионов тоже подходит не в лучшем состоянии, несмотря на самый разгар чемпионата. Команда после карантина провела три матча: проиграла «Ислочи» и «Шахтёру», но при этом обыграла «Витебск». Серьезная потеря в опорной зоне – Александр Нойок. У него травма. Но главная проблема Бреста – это отсутствие болельщиков. По требованиям УЕФА встреча пройдет без зрителей. 

Примечательно, что раньше «Динамо Брест» и «Астана» в официальных матчах не играли. Можно вспомнить только спарринг на зимних сборах в прошлом году. Тогда команды сыграли в голевую ничью – 2:2.

Главным судьей назначен серб Новак Симович. Его ассистенты также сербы – Неманья Петрович и Никола Джорович. Отметим, что победитель этого матча во втором раунде Лиги чемпионов встретится с лучшей командой пары «Коннас-Куэй» (Уэльс) – «Сараево» (Босния и Герцеговина».

Букмекеры считают фаворитом «Астану». Но на своем поле «Динамо» способно одержать победу и продолжить путь в главном клубном турнире Европы. Впрочем, повторить успех БАТЭ и выйти в группу Лиги чемпионов будет непросто.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Брестское «Динамо» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. И соперник на старте – известная нам «Астана». Чемпионы Казахстана в прошлом году выбили из...
 
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