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Сомалийская землеройка обнаружена в Африке: она 50 лет считалась вымершей

18.08.2020 22:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сомалийская землеройка обнаружена в Африке: она 50 лет считалась вымершей

Сомалийская землеройка, известная своей удивительно длинной мордой, была обнаружена в дикой природе в Африке впервые за более чем 50 лет, пишет Daily Mail.

Это крошечное млекопитающее с 1968 года считалось вымершим, однако его заметили в Восточной Африке, исследователям удалось сфотографировать животное.


После того, как жители в Джибути заметили зверька и сообщили ученым, тем разложили приманку и поймали несколько особей для дальнейшего изучения. Команда исследователей уже заявила, что это точно сомалийская землеройка, она выжила, хотя считалось, что она давно вымерла.

Землеройки питаются насекомыми, их главная отличительная черта – хоботовидный нос.

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Сомалийская землеройка, известная своей удивительно длинной мордой, была обнаружена в дикой природе в Африке впервые за более чем 50 лет, пишет Daily Mail. Это...
 
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