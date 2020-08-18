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Сомалийская землеройка обнаружена в Африке: она 50 лет считалась вымершей
Источник материала: ОНТ
Сомалийская землеройка, известная своей удивительно длинной мордой, была обнаружена в дикой природе в Африке впервые за более чем 50 лет,
Это крошечное млекопитающее с 1968 года считалось вымершим, однако его заметили в Восточной Африке, исследователям удалось сфотографировать животное.
После того, как жители в Джибути заметили зверька и сообщили ученым, тем разложили приманку и поймали несколько особей для дальнейшего изучения. Команда исследователей уже заявила, что это точно сомалийская землеройка, она выжила, хотя считалось, что она давно вымерла.
Землеройки питаются насекомыми, их главная отличительная черта – хоботовидный нос.
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Сомалийская землеройка, известная своей удивительно длинной мордой, была обнаружена в дикой природе в Африке впервые за более чем 50 лет, пишет Daily Mail. Это...
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