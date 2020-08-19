Источник материала: Новости Волковыска

В начале сезона мы оценивали стоимость футболистов-волковычан в высшей и первой лиге. Таковых насчитывается пятеро: Олег Веретило, Максим Витус, Мартин Артюх, Евгений Савостьянов и Вадим Дернейко. Все они в обойме и в средине сезона и мы решили заглянуть в их ценник на сайте Transfermarkt .

На начало сезона-2020 сайт еще не рассчитал рыночную стоимость Вадима Дернейко, выступающего за речицкий «Спутник». А вот на середину июля его стоимость составила 50 тыс. евро.

Стоимость Евгения Савостьянова, заявленного в нынешнем сезоне за ФК «Сморгонь», не изменилась и «потянулась» на 150 тыс. евро.

Стоимость игрока «Слоним-2017» Мартина Артюха не изменилась и составила 50 тыс. евро.

Воспитанник красносельской школы футбола Олег Веретило, выступающий за брестское «Динамо», потерял в «весе» минус сто и сейчас его стоимость по версии Transfermarkt 200 тыс. евро.

Стоимость его одноклубника Максима Витуса осталась прежней 200 тыс. евро.