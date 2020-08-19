«Попытка манипуляции и обмана». Представители координационного совета прокомментировали высказывания Лукашенко

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TUT.BY Ольга Ковалькова. — Совет находится на стадии формирования, о какой программе говорит Лукашенко, понятия не имеем, — сказалаОльга Ковалькова.





Еще один представитель координационного совета Мария Колесникова назвала заявления Лукашенко «попыткой манипуляции и обмана».





— Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны соблюдаться. Россия является важным внешнеполитическим и экономическим партнером. Мы это понимаем и ценим. Мы верим в открытые, прагматичные и последовательные отношения, построенные на четких и понятных принципах. К сожалению, последнее время в сотрудничестве с Россией регулярно возникают напряжение и конфликты. Это явно показывает, что действующий президент Беларуси не в состоянии справиться с этой задачей. Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно, включая Российскую Федерацию, — заявила Колесникова в комментарии РБК.





Ковалькова: Координационный совет не ставит перед собой цель захвата власти

Напомним, на совещании Александр Лукашенко раскритиковал, как сообщила его пресс-служба, «программу оппозиционного штаба, в которой перечислены первоочередные меры до 2021 года и долгосрочные — до 2030 года».





В ней, как заявил Лукашенко, разрыв связей с Россией, «ползучий запрет русского языка» и российских телеканалов, восстановление Белорусской автокефальной православной церкви «в противовес православной церкви Московского Патриархата». А также подача заявлений на членство Беларуси в Евросоюзе и НАТО.