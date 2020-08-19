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Moody's считает, что белорусские банки справятся с возможным оттоком депозитов

19.08.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что хотя политическая напряженность в Беларуси обусловила отток депозитов из банков и побудила граждан к конвертации своих сбережений в доллары США, белорусские банки в настоящий момент обладают значительным запасом ликвидности, а также могут рассчитывать на поддержку государства или зарубежных материнских банков.

Как отмечается в сообщении Moody's, отток средств является отрицательным фактором для кредитования, поскольку он ослабляет ликвидность и базу фондирования банков. Депозиты клиентов являются доминирующим источником финансирования банков, на них приходится 75% обязательств белорусской банковской системы по состоянию на 1 июля (причем депозиты в иностранной валюте, в основном в долларах США, составляли 58% от общего объема депозитов). Однако большие подушки ликвидности белорусских банков обеспечивают надежную защиту от изъятия депозитов, отмечает агентство.

По четырем белорусским банкам, рейтингуемым Moody's, ликвидные активы превышают 40% совокупных депозитов их клиентов. Однако несоответствие валют и сроков погашения обязательств создает риски, поскольку ликвидные активы в иностранной валюте покрывали лишь около 60% краткосрочных обязательств банков в иностранной валюте на конец 2019 года. В свою очередь Нацбанк имеет не очень большие возможности для поддержки банковской системы валютной ликвидностью в силу относительно скромных валютных резервов, считает агентство.

Среди крупнейших банков Беларуси государственный Белинвестбанк ("B3", "стабильный", "caa1") имеет самую большую подушку ликвидности по отношению к депозитам клиентов, а также самую низкую долю валютных депозитов. Сочетание этих факторов усиливает его устойчивость к оттоку депозитов. В то время как государственные Беларусбанк ("B3", "стабильный", "b3") и Белагропромбанк ("B3", "стабильный", "caa1") имеют меньшие подушки ликвидности, покрывающие 36-37% депозитов клиентов. Однако вероятность их господдержки очень высока, учитывая занимаемую ими долю на рынке. Аналогичным образом, БПС-Сбербанк ("B2", "стабильный", "b3") имеет доступ к поддержке ликвидности от материнской структуры - российского Сбербанка ("Baa3", "стабильный", "ba1"), в случае необходимости.

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских пром едприятиях.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что хотя политическая напряженность в Беларуси обусловила отток депозитов из банков и побудила граждан к...
 
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